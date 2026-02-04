Voormalig scheidsrechter Mario van der Ende behoorde in zijn tijd tot een groepje scheidsrechters die op wereldniveau floot. Later leerde hij veel arbiters wat bij op de opleiding van de KNVB. Veel van die scheidsrechters fluiten nu in de VriendenLoterij Eredivisie, maar Van der Ende is niet tevreden. "Dat moet echt beter."

Mario van der Ende floot zelf zo'n 800 wedstrijden in zijn leven en deelt met Sportnieuws.nl de mooiste verhalen in de podcast De Maaskantine. Robert Maaskant vraagt hem daarin ook naar wat hij van de huidige staat van het scheidsrechterskorps vindt. Daar heeft Van der Ende een duidelijke mening over. "Het niveau moet gewoon echt beter", begint hij. "Er lopen te veel arbiters rond waarvan ik het idee heb dat ze het niveau nog niet aankunnen."

Fulltime scheidsrechter

Volgens hem is het ook niet zomaar een gevoel, maar zijn het feiten. "Je hoeft alleen maar naar het aantal VAR-momenten te kijken, tel die maar op. Dat betekent dat scheidsrechters er steeds naast zitten." Hij denkt dat het op een simpele manier op te lossen is, en dat is om het scheidsrechtersvak fulltime te maken.

Nu doen veel scheidsrechters nog een beroep ernaast, dat moet anders. "Voetballen is een beroep en arbiter zijn is, in mijn optiek nu, als een soort uit de hand gelopen hobby. Als ik vraag: wat doet Makkelie voor werk? Dan zeg jij dat hij politieagent is. Hetzelfde bij Björn Kuipers en de supermarkt. Ik denk als je in een professionele wereld moet acteren als scheidsrechter, dan hoort daar ook een opleiding bij."

Beter opleiden

Nou heeft de KNVB natuurlijk al een cursus voor de scheidsrechters, maar Van der Ende vindt dat deze veel langer moet zijn. "De opleiding moet vergelijkbaar zijn met een beroepsopleiding, nu beginnen scheidsrechters op de laagste treden en worden ze begeleid door liefhebbers, eigenlijk amateurs. Ik denk dat daar gewoon in de eerste jaren enorm veel verbeterd kan worden", luidt zijn mening.

Het zou ook al veel schelen als er meer voetbalkennis aangeboden wordt bij de arbiters, omdat ze vaak zelf geen professionele carrière in het voetbal hebben gehad. "Ik heb zelf een aantal jaren bij de KNVB gewerkt en het was altijd iets waar ik tegenaan liep. Ik vond toentertijd dat er een soort voetbalmodule in de opleiding moest zitten, dat ze een trainersdiploma moeten halen, zodat ze de kennis van voetbal hebben." Dat mist hij bij veel jonge arbiters. 'Je staat tussen die lijnen, maar je moet het voetbal ook snappen en begrijpen. Ik heb weleens het idee dat zij dat niet doen."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende te gast. Hij vertelt openhartig over al zijn avonturen in de voetballerij en legt feilloos de verschillen van toen en nu uit. Hij geeft zijn mening over de huidige scheidsrechters in Nederland, maar is ook openhartig over het zwaarste moment van zijn leven.

Hij vertelt over hoe het was om grootheden te fluiten zoals Johan Cruijff en Diego Armando Maradona, hoe zij bepaalde kwaliteiten hadden die je bij geen ander mens tegenkomt. Ook vertelt hij een opvallend verhaal over de kleedkamer delen met Paul Gascoigne, David Seaman en Paolo Maldini. Beluister de podcast vanaf woensdagmiddag 16.00 uur op YouTube of Spotify.