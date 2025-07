Javier Hernandez, ook wel bekend als Chicharito, is verschenen in een tamelijk opvallende video waarin hij zich uitsprak over de 'nieuwe' rollen van man en vrouw. Volgens de Mexicaanse voetballer ontwikkelen vrouwen zich momenteel op een manier waardoor mannen en vrouwen volgens hem juist minder goed op elkaar aansluiten.

In het desbetreffende filmpje laat de voormalige topspits zich op een opvallende manier uit. "Vrouwen schieten tegenwoordig tekort. Ze roeien mannelijkheid uit en maken de samenleving gevoeliger dan ooit", zo begint hij zijn verhaal.

Advies

Hernandez vervolgt met een tip voor vrouwen in het algemeen. " Omarm je vrouwelijke energie door zorg te dragen, te verzorgen, je voort te planten, schoon te maken en het huis te onderhouden. Thuis is de belangrijkste plek voor mannen. Wees niet bang om een vrouw te zijn en je te laten leiden door een man, die het allerliefst ziet dat jij gelukkig bent."

Chicharito uit niet alleen kritiek op het vrouwelijke geslacht. "Wij als mannen laten het afweten met betrekking tot toewijding. Maar jullie vrouwen moeten ook leren mannelijkheid te accepteren en het te respecteren. De waarheid is soms moeilijk, maar als jullie dit kunnen, krijgen we hopelijk een samenleving zoals we dat altijd al hebben gewild."

Listo, Javier Hernández perdió la cabeza por completo. Que lástima. pic.twitter.com/Qk5J4uVmlC — Baúl del Futbol Mexicano (@BaulFutMex) July 18, 2025

Mentale gesteldheid

De uitspraken van Hernández hebben flink wat reacties opgeroepen. Sommige mensen trekken zijn mentale gesteldheid in twijfel, waarbij sommigen verwijzen naar zijn scheiding in 2021, toen zijn relatie met de moeder van zijn twee zoons eindigde. Tegelijkertijd zijn er ook veel mensen die zijn standpunten juist ondersteunen.

Chicharito

Met 52 doelpunten in 109 interlands is Chicharito de all-time topscorer van het Mexicaanse nationale team. In Europa kwam hij onder andere uit voor Manchester United, Real Madrid, Bayer 04 Leverkusen, West Ham United en Sevilla. Tegenwoordig is de 37-jarige spits weer te vinden in zijn thuisland. In Mexico speelt hij voor Deportivo Guadalajara.

Gedurende zijn loopbaan behaalde de Mexicaanse sterspeler onder meer twee Premier League-titels met Manchester United (in 2011 en 2013). In 2011 bereikte hij met die club ook de finale van de Champions League, maar verloor daarin met 1-3 van FC Barcelona. In 2014 veroverde hij met Real Madrid de wereldbeker voor clubs, en in 2020 won hij samen met Sevilla, waar ook Luuk de Jong toen speelde, de Europa League.