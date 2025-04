Oud-topspits van Real Madrid en Manchester United totaal onherkenbaar: 'Wat is er met hem gebeurd?'

Jarenlang scoorde Javier Hernandez (36), beter bekend als Chicharito, doelpunten voor tal van topclubs in Europa. Tegenwoordig is hij te vinden op de velden van zijn thuisland, Mexico. Maar op het eerste oog herken je hem misschien niet meer...

In januari 2024 keerde Chicharito terug naar zijn thuisland en tekende een contract bij Deportivo Guadalajara. Maar waar hij vroeger met zijn zwarte haar doelpunten scoorde in Europa, is hij nu nauwelijks meer te herkennen. De reden: hij heeft zijn hoofd helemaal kaal geschoren.

Met zijn club speelde Chicharito afgelopen zondag tegen Monterrey, waar Sergio Ramos (39), zijn oude ploeggenoot bij Real Madrid, tegenwoordig actief is. Beelden van hun hereniging doken op sociale media op, maar in de reacties ging het vooral over de nieuwe coupe van de Mexicaan. "Wat is er met hem gebeurd?", reageert een profiel op X.

Two former Real Madrid players meeting again, this time in Mexico.



Chicharito 🇲🇽🤝🏼🇪🇸 Sergio Ramos.



pic.twitter.com/miQqfnHmid — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 6, 2025

Ramos zat langere tijd zonder club, maar hij tekende in februari 2025 bij Monterrey. In het duel tussen de twee oud-Real-spelers trok de Spanjaard uiteindelijk aan het langste eind: zijn ploeg won met 3-1.

Chicharito

Chicharito is met 52 doelpunten in 109 interlands de topscorer aller tijden van het Mexicaanse nationale elftal. In Europa speelde hij voor Manchester United (2010 tot 2015), Real Madrid (2014 tot 2015), Bayer 04 Leverkusen, West Ham United (2017 tot 2019) en FC Sevilla (2019 tot 2020). In januari 2020 verhuisde hij naar de Verenigde Staten om voor LA Galaxy te spelen.

Tijdens zijn carrière won de Mexicaanse legende twee keer de Premier League (2011 en 2013) en stond hij in 2011 met Manchester United in de Champions League-finale, die werd echter met 1-3 verloren van FC Barcelona. Met Real Madrid won hij in 2014 het WK voor clubs, en in 2020 won hij samen met Sevilla (en Luuk de Jong) de Europa League.