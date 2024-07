Quincy Promes laat van zich horen en komt met opvallende video

Quincy Promes heeft op Instagram een opvallende video geplaatst. De voetballer zit nog steeds in de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij afgelopen winter werd aangehouden nadat hij een verkeersongeluk veroorzaakte. Met zijn hoofd zit Promes echter nog in Rusland, waar hij voor het laatst actief was als speler.

De aanvaller werd opgepakt in Dubai, waar hij op trainingskamp was met zijn toenmalig club Spartak Moskou. Promes veroorzaakte daar een verkeersongeluk en besloot door te rijden, waarna de politie besloot hem aan te houden voor zijn terugvlucht naar Rusland. En dat kwam niet lekker uit, want de Verenigde Arabische Emiraten heeft een uitleveringsverdrag met Nederland, waar hij is veroordeeld voor twee ernstige feiten.

Zo werd Quincy Promes betrapt op het importeren van cocaïne: 'Risico van het vak' In Dubai start ergens in de komende dagen de rechtszaak tegen voetballer Quincy Promes. Nederland heeft gevraagd om zijn uitlevering, omdat hij hier meerdere delicten heeft gepleegd. Zijn grootste misdaad is het importeren van cocaïne, waarvoor Promes zes jaar de bak in moet. Promes en zijn handlangers raakten één container kwijt, maar daarvoor wist de politie al van zijn misdaden.

Promes heeft namelijk zijn neef neergestoken en was betrokken bij grootschalige drugshandel. Nederland heeft al gevraagd om zijn uitlevering, hoewel Promes in beide zaken in hoger beroep is gegaan. Promes zet nu al ruim een half jaar vast in de VAE, waarop Spartak Moskou al besloot zijn contract niet te verlengen, waardoor hij sinds begin deze maand transfervrij is. Toch zit de voormalig international met zijn hoofd nog bij de Russische recordkampioen.

Quincy Promes dieper in de problemen: Spartak Moskou verbreekt banden met voetballer Quincy Promes staat niet langer onder contract bij Spartak Moskou. De Russische club heeft maandag bekendgemaakt dat het contract van de voetballer is beëindigd. Promes werd afgelopen winter tijdens een trainingskamp in Dubai opgepakt en dreigt uitgeleverd te worden aan Nederland, waar hij nog een flinke celstraf moet uitzitten.

Hint naar terugkeer op voetbalveld?

Via zijn Instagram-verhaal plaatste hij namelijk video's van zijn hoogtepunten op het veld, allemaal van zijn tijd bij Spartak Moskou. Promes stond overigens verdeeld over twee periodes onder contract bij deze club, van 2014 tot en met 2018 en februari 2021 tot begin deze maand. In deze termijnen scoorde de 32-jarige Amsterdammer de nodige treffers, waarvan enkele te zien zijn in de video's op zijn Instagram.

Quincy Promes laat zich voor het eerst zien na verlaten van gevangenis in Dubai Voor het eerst sinds lange tijd heeft Quincy Promes weer een teken van leven gegeven. De voetballer zat een tijdlang vast in Dubai, maar kwam eerder deze maand in afwachting van de uitspraak weer op vrije voeten. Een snelle comeback als voetballer lijkt er voor de 32-jarige voorlopig niet in te zitten.

Promes zette ook enkele emoji's bij de video's: twee gekruisde vingers, een hartje en een zandloper. Hoopt de voetballer snel terug te keren op het voetbalveld, of zelfs in het bijzonder bij Spartak Moskou? Het zou optimistisch zijn, want hem hangt nog 7,5 jaar celstraf boven het hoofd. Misschien heeft de voormalig speler van Ajax een erg goed gevoel bij het hoger beroep dat in beide zaken nog loopt.

Voor niemand bang

Naast zijn carrière als voetballer, timmert Promes ook aan de weg als rapper. Zijn video's van hoogtepunten worden dan ook begeleid door zijn eigen muziek. Daarin rapt hij onder meer dat hij geld heeft, maar nog meer money wil. Ook zou hij bang zijn voor niemand en zegt hij dat dingen morgen beter kunnen zijn.