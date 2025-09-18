Wim Kieft was jarenlang een van de beste spitsen van Nederland, maar in zijn privéleven maakte de oud-topvoetballer veel ellende mee. Hij was jarenlang verslaafd en verloor ook veel te vroeg een belangrijke persoon. In het tv-programma Casa di Beau vertelt hij openhartig over dat verlies.

In het RTL-programma ontvangt presentator Beau van Erven Dorens naast Kieft ook presentatrice Leonie ter Braak en zanger Yves Berendse in een grote villa aan de Spaanse kust. Van Erven Dorens bladert in de uitzending door een boek met allerlei foto's uit de jeugd van de ex-topvoetballer. Dat maakt wat los bij Kieft. "Ik kijk met name naar mijn ouders en mijn zus. Mijn moede rleeft nog, die is nu 92. Heel lief altijd geweest en bezorgd. ik had ook een hele lieve vader. Dat was een harde werker, bouwvakker was hij."

Kieft bewaart goede herinneringen aan zijn jeugd: "Er was veel liefde, goede mensen. Wat we altijd deden, mijn vader had zo'n bedrijfsbus met bouwmaterialen erin. Dan sliepen we in de zomer of in de weekend in die bus. En dan gingen we bijvoorbeeld naar Purmerend. Mijn vader was altijd aan het vissen. Eerst was ik nog te klein, maar later ging ik met het balletje spelen en mijn zus huppelde er een beetje omheen."

Overleden zus

De vader van Kieft is inmiddels overleden, maar de oud-voetballer verloor enkele jaren geleden nog een belangrijk persoon in zijn leven. "Mijn zus is er niet meer", vertelt hij als hij een foto met haar ziet.

"Ze is 3,5 jaar ouder en ze is een paar jaar geleden in haar slaap overleden. Dat was echt wel een shock. Wij waren goed met elkaar. We liepen niet de deur plat, maar met name voor m'n moeder was dat een enorme klap. Mijn vader is al langer overleden, tien jaar geleden."

Operatie

De opnames van het programma waren overigens voordat Kieft zelf flink wat ellende meemaakte. De oud-international liep bij een operatie aan zijn kunstknie een bacteriële infectie op en moest daardoor weken revalideren. Kieft zat een tijdje in een zorgcentrum, maar kreeg onlangs eindelijk weer goed nieuws.