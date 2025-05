Oud-topvoetballer Arjen Robben (41) zet vervolgstap in 'nieuwe' carrière: 'Een gevoel van trots'

Arjen Robben lijkt de volgende WK-held van 2010 te worden die aan de zijlijn staat. De oud-voetballer heeft namelijk een nieuwe stap gezet in zijn trainerscarrière. Volgens seizoen is hij de baas van FC Groningen onder 14.

Ga maar na. Van de selectie van het toernooi in Zuid-Afrika waar Oranje in de finale verloor van Spanje zijn er liefst acht spelers die bezig zijn met een carrière als (assistent-)trainer. Dat zijn naast Robben de volgende namen: Robin van Persie, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuijt, John Heitinga, Ibrahim Afellay en Stijn Schaars.

Nieuwe stap voor Robben

Robben rook de afgelopen twee seizoenen al aan werken in de jeugdopleiding van FC Groningen. Hij liep bij verschillende teams mee. Nu gaat hij dus voor het eerst op eigen benen staan. Hoofd voetbalontwikkeling Byron Bakker laat weten dat hij verheugd is met de aanstelling van de aanvaller, die furore maakte bij PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München

De Bedumer sloot zijn voetballoopbaan af bij FC Groningen, de club waar hij zijn profcarrière begon. "Het feit dat we Arjen Robben enthousiast hebben weten te maken om als hoofdtrainer van een team in onze opleiding te fungeren geeft natuurlijk een gevoel van trots. De ervaring van Arjen behoeft geen verdere toelichting, maar ook als trainer maakt hij vanaf het begin dat hij bij ons actief is een sterke indruk."

Rijk voetbalbestaan

Robben schitterde het overgrote deel van zijn carrière bij Bayern München. Daar werd hij acht keer landskampioen en won hij de Champions League. In de finale tegen Borussia Dortmund in 2013 maakte hij de winnende treffer tegen Borussia Dortmund. Ook kwam Robben 96 keer uit voor het Nederlands elftal, waarin hij 37 keer scoorde. Hij was actief op de WK's van 2006, 2010 en 2014 en op de EK's van 2004, 2008 en 2012.

Robben bleef actief na zijn voetbalcarrière. Zo ging hij onder meer marathons lopen met schaatsicoon Erben Wennemars. Ook speelt hij zo nu en dan mee met de legendes van Bayern München.