Oud-topvoetballer 'gecanceld' door ex-club wegens banden met extreemrechtse beweging: 'Niet in lijn met onze waarden'

Oud-voetballer Mesut Özil (36) is niet uitgenodigd door ex-club Werder Bremen voor de galawedstrijd ter ere van clubicoon Diego. Dat heeft te maken met zijn banden met een extreemrechtse beweging in Turkije.

De Duitser wordt in verband gebracht met de Turkse extreemrechtse beweging ‘de Grijze Wolven’. Die groepering staat in meerdere Europese landen op de radar van de inlichtingendiensten. De organisatie wordt ook gelinkt aan de omstreden president Recep Tayyip Erdogan. En ook dat is een goeie vriend van Özil. Toen de ex-voetballer in 2019 trouwde, was Erdogan zelfs zijn getuige.

Stervoetballer Erling Haaland geeft miljoenen uit aan zeldzame en supersnelle auto Erling Haaland heeft zijn luxe autocollectie uitgebreid met een zeldzaam exemplaar. De aanvaller van Manchester United tekende afgelopen winter een miljoenencontract en weet wel waar hij zijn centjes aan moet uitgeven.

Daarom heeft Werder Bremen hem geweigerd op de galawedstrijd. “We zijn overeengekomen met Diego om Mesut niet uit te nodigen vanwege z'n recente acties", aldus het statement van de club. "Die zijn niet in lijn met de waarden van onze club.”

Werder Bremen organiseert op zaterdag een speciaal duel voor ex-speler en clubicoon Diego, die in januari 2023 z'n schoenen aan de haak hing. De Braziliaanse middenvelder kwam in drie seizoenen (vaan 2006 tot en met 2009) 132 keer in actie voor de Duitse club en werd in die periode een cultheld. Hij speelde er ook nog samen met Özil.

Menselijke Vincent Kompany hanteert bijzondere 'eetregel' bij topclub Bayern München Vincent Kompany is er alles aan gelegen om Bayern München weer aan prijzen te helpen. De succesvolste Duitse club ooit stond vorig seizoen droog door de hegemonie van Bayer Leverkusen. Dit jaar is FC Bayern hard op weg naar een prijs en misschien helpt een opvallende regel van Kompany daarbij.

Eerder in opspraak

Özil is al vaker in opspraak gekomen door zijn banden met 'de Grijze Wolven'. Vlak voor het WK voetbal van 2018 plaatste hij een foto met Erdogan. Dat viel ook niet in goede aarde. Na dat WK zette hij een punt achter zijn carrière als international. De Duitser pronkt ook wel eens met de tattoo van de beweging op zijn borst.

'Nederland krijgt goed nieuws: scorende Turkse verdediger geschorst na omstreden groet op EK' Goed nieuws voor het Nederlands elftal in aanloop naar de kwartfinale op het EK tegen Turkije. Merih Demiral, die afgelopen dinsdag nog twee keer scoorde voor de Turken tegen Oostenrijk, is volgens Duitse media door de UEFA voor twee duels geschorst. De verdediger krijgt de schorsing voor het brengen van de 'wolvengroet', een symbool van de extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven. Hij mist dus waarschijnlijk het duel met Oranje.

Özil is overigens niet de enige voetballer die sympathie toont voor 'de Grijze Wolven'. Turkse voetballer Merih Demiral werd vorig jaar twee wedstrijden geschorst omdat hij juichte met de 'wolvengroet', een symbool van de extreemrechtse Turkse groepering. Daardoor miste hij het duel met Turkije tegen Nederland.