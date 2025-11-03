Na zijn vertrek bij Royal Antwerp zit Mark van Bommel nog steeds zonder club. Maandag bevestigde zijn zaakwaarnemer dat de 48-jarige oud-topvoetballer als hij wilde, al aan de slag kon zijn geweest. Van Bommel sloeg namelijk meerdere lucratieve aanbiedingen af.

In Schotland werd eind vorige maand Brendan Rodgers ontslagen als trainer van Celtic. De Schotse landskampioen kwam als mogelijke opvolger uit bij Van Bommel. Deze verkocht Celtic uiteindelijk een 'nee', zo vertelt zijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez tegen De Telegraaf.

Lucratieve aanbiedingen

Voor het aanbod van Celtic hadden drie clubs uit het Midden-Oosten zich ook voor Van Bommel gemeld. "Dat klopt", bevestigt Rodriguez. De clubs wilden zelfs financieel ver gaan voor de handtekening van de oud-PSV'er. Uiteindelijk wees Van Bommel alle aanbiedingen af. Om welke clubs uit het Midden-Oosten het gaat, vertelt zijn zaakwaarnemer niet.

Familieman

De reden dat Van Bommel nog zonder club zit is hartverwarmend. Het heeft nammelijk alles te maken met zijn zoon Ruben Van Bommel. De behendige buitenspeler, die afgelopen zomer voor bijna zestien miljoen euro de overstap van AZ naar PSV maakte, ligt er namelijk de rest van het seizoen uit met een kruisbandblessure. Deze liep hij op in de wedstrijd tegen Ajax.

Toch naar het Midden-Oosten

Familieman Van Bommel wil graag dichtbij huis zijn voor het revalidatieproces van zijn zoon. Daarna wil hij weer graag aan de slag. Bij Antwerp had Van Bommel immers veel succes. Samen met technisch directeur Marc Overmars bezorgde hij de Belgische club de eerste landstitel in 66 jaar.

Het is dan nog niet uitgesloten dat Van Bommel in de toekomst zijn trainersloopbaan vervolgt in het Midden-Oosten. Hij zou namelijk al uitgebreide gesprekken hebben gehad met clubs en daardoor onder de indruk van zijn geraakt. Volgens betrokkenen zag alles er 'fantastisch uit'. Maar voor Van Bommel is het wegens de blessure van Ruben nog niet het juiste moment.

