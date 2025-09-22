Het gemis van Ruben van Bommel is een ongekende domper voor PSV, dat al een offensieve klap had gekregen. De spoeling voorin is nu ontzettend dun. Afgezien van dat had Van Bommel ook simpelweg kwaliteiten die niemand bij PSV heeft. Een seizoen zonder Van Bommel wordt een grote uitdaging in de race om het kampioenschap.

Te beginnen met Ruben van Bommel zelf. Het is voor het talent van PSV een gigantische klap in het gezicht. Na een schitterende transfer, waar hij zelf veel voor heeft ingeleverd, ging alles voor de wind bij hem. Tot het moment van PSV - Ajax waar - zo blijkt nu - het einde van het seizoen voor hem al heel vroeg komt.

Tragisch voor Van Bommel

Hij mist van alles; van de prachtige Champions League-affiches tot een eventueel WK met Oranje. Ontzettend pijnlijk voor de zoon van Mark van Bommel, voor wie deze zomer 15 miljoen euro is neergelegd. Daarbij is het ook een groot probleem voor PSV. Zij hebben hem gehaald vanwege zijn specifieke kwaliteiten; snelheid, diepte en manier van spelen. Het liefst achter de verdediging.

Zo'n zelfde soort speler hebben ze niet in de selectie. Ja, ze hebben meerdere spelers die op linksbuiten uit de voeten kunnen: Ivan Perisic, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarevic maar ook Dennis Man, maar geen van hen heeft het profiel van Van Bommel.

Problemen in de voorhoede

Daarbij heeft PSV al problemen in de voorhoede, omdat ze ook Alassane Pléa missen met een langdurige knieblessure. Waardoor alle druk in de spits op Ricardo Pepi komt te liggen, die ook nog niet 100% terug is op zijn fitheid én niveau. Daarbij was Van Bommel sowieso een lichtpuntje voor PSV in een moeilijke periode. Hij gaf aanvallende impulsen die PSV miste.

PSV wil de titel weer pakken, maar komt hierdoor voor grote uitdagingen te staan, zeker omdat er ook een loodzwaar Champions League-programma wacht met tegenstanders van wereldniveau. In de breedte hadden de Eindhovenaren het goed voor elkaar, maar het wordt nu wel erg dun.

Hetzelfde probleem deed zich vorig jaar voor toen Pepi geblesseerd raakte én later ook nog Malik Tillman. Het zorgde direct voor een zware periode waarin veel punten verloren gingen. PSV beraadt zich nu op de opties, waarvan één na verschillende berichtgeving Hakim Ziyech is. Totaal niet een speler die past in het plaatje van Van Bommel, dus logisch dat PSV nog niet heeft toegehapt.

