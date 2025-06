Wesley Sneijder kwam tot 134 interlands voor het Nederlands elftal en speelde voor mooie clubs als Ajax, Real Madrid, Inter en Galatasaray. De voormalig topvoetballer werd gevormd op de pleintjes in Utrecht. Sneijder heeft dan ook een belangrijke boodschap voor jongeren.

De oud-voetballer ziet een kanteling in de interesses van jongeren. Waar hij vooral druk was met voetballen en buiten spelen vroeger, zit de jeugd van tegenwoordig steeds vaker op de telefoon. "Social media heeft veel impact op de jeugd. Daarom hoop ik ook dat veel jongeren dit zien of horen", begint Sneijder zijn betoog in de podcast Mindset van een Kampioen.

"Een klein voorbeeldje: als ik vroeger straf kreeg van mijn moeder, dan mocht ik een week niet naar buiten bijvoorbeeld. Dat was mijn straf. Nu is dat geen straf meer, want ze willen niet naar buiten. Dat komt met name door sociale media. Uiteindelijk word je op straat gevormd. Daarom zie je nu steeds minder talent, niet alleen in de topsport maar overal. Van mij mogen ze van iedereen de telefoon afpakken en lekker terug naar de basis", verzekert hij.

'Ga trainen'

"Ga zoveel mogelijk de straat op en ga trainen", zegt Sneijder later in de aflevering. "Welke sport het ook is. Wees niet continu bezig met social media of met gamen. Dat is zo belangrijk voor later. Je wordt gevormd op straat. Ga knikkeren of verstoppertje doen, of wat dan ook. Stop met social media. En als je dan toch bezig bent: stop met filmpjes verspreiden of kinderen pesten. Het werkt allemaal niet mee en het kan zo schadelijk zijn. Wees je daarvan bewust."

Zelf leest hij geen reacties. "Wat je meekrijgt zijn dan de televisie dingen waar je niet omheen kan. Of je krijgt het doorgestuurd, dat is ook Nederlands. Dan wil je zelf niks kijken en dan krijg je het doorgestuurd van mensen om je heen. Of het nou negatief of positief is. Mijn mindset is anders, maar het gebeurt."

Verstand

In de podcast krijgt Sneijder ook tien stellingen op zich afgevuurd. Eentje gaat over gevoel of verstand. Zijn antwoord: "Nu verstand." Maar er zit een addertje onder het gras. "Vroeger deed ik alles op gevoel haha. Met name vroeger in de jeugd en op straat. Dan had je geen tijd om na te denken. Tot tien tellen was er niet bij. Dat was op gevoel. Wijsheid komt met de jaren."