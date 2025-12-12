Vrijdagavond was het zover: Jessey Sneijder debuteerde in het provoetbal. De 19-jarige zoon van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder viel in de 79e minuut in bij Jong FC Utrecht uit tegen Jong AZ. Het werd 4-1 voor de gasten uit Utrecht.

In de 79e minuut moest Rafik El Arguioui plaatsmaken voor Sneijder junior. De middenvelder vertelde na afloop dat hij nog geen contact had met pa Wesley.

Tegen ESPN zei hij: "Superblij, hard voor gewerkt. Alleen maar mooi. Ik ben een tien, acht, die veel passes geeft. Goed tussen de linies, met een goed schot en een goede vrije trap."

Dingetjes

Ook stipte hij zelfkritisch aan waar hij de komende tijd nog aan wil werken. "Ik denk vooral body krijgen, sterker worden. En verdedigende puntjes. Dat zijn de twee dingetjes waar ik echt aan moet werken om door te bouwen naar het eerste elftal. Ik kwam in de Onder-17 bij FC Utrecht. In het begin heb ik het moeilijk gehad, maar vanaf de Onder-19 heb ik grote stappen gemaakt. Dat is denk ik ook de reden dat ik nu bij Jong FC Utrecht zit."

Jessey Sneijder, zoon van Wesley Sneijder, maakt zijn debuut in het betaald voetbal 🆕😍#jazjut pic.twitter.com/V8gsihEiRP — ESPN NL (@ESPNnl) December 12, 2025

Wesley was niet aanwezig in het onderkomen van Jong AZ. Ongetwijfeld weet hij inmiddels wel wat er is gebeurd. "Ik denk dat hij al wel een appje heeft gestuurd, dus ik ga zo wel even kijken op mijn telefoon", zegt Jessey. "Dat is supermooi, maar het is mijn eigen carrière. Ik kan heel veel van hem leren, maar ga ook uit van eigen kwaliteiten. Natuurlijk helpt hij mij."

Oranjeklanten

Wesley Sneijder speelde vroeger samen met Rafael van der Vaart en Robin van Persie bij Oranje. Ook de kinderen van die twee zijn inmiddels prof. Damián van der Vaart speelt bij Jong Ajax en Shaqueel van Persie maakte onlangs minuten in het eerste van Feyenoord, waar zijn vader de trainer is.

"Ik heb veel contact met Damián, en die andere jongens ken ik natuurlijk ook", zegt Jessey. "Voor ons allemaal is het superleuk. Nu ga ik even genieten, maar volgende week maandag staat er weer een nieuwe wedstrijd op het programma. Ik hoop dan weer minuten te maken."