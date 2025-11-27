Feyenoord beleefde een dramatische avond in de Europa League tegen Celtic, maar vlak voor tijd gebeurde er toch iets heel bijzonders. Trainer Robin van Persie liet in de slotfase zijn zoon Shaqueel debuteren in het eerste elftal. De 19-jarige aanvaller treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader.

Van Persie junior zat afgelopen weekend in de wedstrijd tegen NEC al op de bank bij Feyenoord, maar toen liet zijn vader hem nog niet debuteren. In de Europa League tegen Celtic koos Van Persie senior er tien minuten voor tijd echter wel voor om zijn zoon in het veld te brengen. Bij een 2-1 achterstand tegen de Schotten kwam Shaqueel in het veld voor verdediger Jordan Lotomba.

Voor de 19-jarige Shaqueel was het zijn debuut in het betaald voetbal. Ook heeft hij met zijn invalbeurt tegen Celtic direct zijn Europese debuut te pakken. Het lukte Shaqueel overigens niet om te scoren of een assist te geven tijdens zijn minuten op het veld in De Kuip.

Hij trad wel in de voetsporen van zijn vader. Robin van Persie debuteerde op 3 februari 2002 in het betaald voetbal namens Feyenoord. Hij deed mee in een wedstrijd in de Eredivisie tegen Roda JC. Opvallend genoeg maakte de huidige Feyenoord-coach enkele weken later zijn Europese debuut ook tegen een Schotse topclub. Dat was echter niet Celtic, maar Glasgow Rangers.

Dure nederlaag

Feyenoord keek op dat moment tegen een 2-1 achterstand aan en Shaqueel moest er dus voor zorgen dat de Rotterdammers alsnog iets over zouden houden aan het duel met de Schotten. Dat lukte echter niet, want de aanvaller stond nog maar net in het veld of Celtic vond voor de derde keer het net.

De ploeg van Van Persie verloor uiteindelijk met 3-1 en moet daardoor vrezen voor uitschakeling in de Europa League. Feyenoord staat op dit moment op de 31e plek met slechts drie punten uit vijf duels. Waar Robin van Persie in zijn debuutjaar met Feyenoord gelijk de toenmalige UEFA Cup wist te winnen, lijkt de kans dus klein dat Shaqueel hem dat dit jaar na gaat doen.

Na afloop van het duel was Van Persie junior gematigd tevreden. "Ik ben blij dat ik me debuut heb kunnen maken. Geen hele grote glimlach, maar ik ben wel trots natuurlijk. Blij dat ik heb kunnen vallen, maar jammer dat we niet gelijk konden spelen of hem over de streep hebben konden trekken."

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!