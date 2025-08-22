Wim Kieft ziet een opvallende verandering in het Nederlands voetbal. De verhoudingen tussen clubs verschuiven, schrijft de ex-topvoetballer in zijn column in De Telegraaf. " In feite heeft AZ internationaal de rol van Ajax overgenomen."

"Ze hebben het in Alkmaar al een tijdje goed voor elkaar", vindt Kieft. Dat komt niet alleen door sportieve resultaten en het Europees voetbal dat binnen handbereik is. Ook financieel gaat het AZ voor de wind. Daardoor lijkt de club zelfs Ajax in te halen.

"Voorheen was het zo dat buitenlandse topclubs of subtoppers blind in Amsterdam aanklopten voor spelers. Als het van Ajax afkomstig was, of opgeleid door de club, dan was een aankoop altijd raak. Die garantie biedt Ajax allang niet meer, maar AZ wel", aldus Kieft. Als voorbeeld geeft hij Tijjani Reijnders, die inmiddels een 'sensationeel debuut' heeft gemaakt voor Manchester City in de Premier League.

Maar er is nog een hele lijst met namen die Kieft kan opsommen. "Heel knap", zegt hij over het leveren van topspelers. Ook nu zijn er weer een aantal talenten bij de club die een grote toekomst tegemoet kunnen gaan. "Spelers als Troy Parrott, Kees Smit, Sven Mijnans en Wouter Goes helpen AZ sportief en gaan op termijn een hoop geld opleveren. Het is de oude Ajax-filosofie waar ze in Amsterdam van zijn losgezongen en door AZ in praktijk wordt gebracht."

Waarschuwing

Toch heeft Kieft een waarschuwing voor de club in het geval dat het overweegt om Parrot samen met Mexx Meerdink te laten spelen in een 4-4-2-opstelling. "Hoewel het succesvolle AZ midden jaren tachtig van de vorige eeuw zo speelde, is het huidige spelsysteem 4-3-3. Het zou onverstandig zijn van AZ om voor één speler, voor Meerdink, die zich nog moet bewijzen als basiskracht, je hele filosofie overboord te gooien."

'De kip met gouden eieren slachten'

"Het vloekt met de opvatting hoe AZ jeugdspelers met succes opleidt", vervolgt Kieft. "Daarbij zou AZ de kip met de gouden eieren slachten, getuige het rijtje van AZ-spelers onder contract bij grote Europese clubs in topcompetities."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.