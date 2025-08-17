Tijjani Reijnders beleefde een droomstart in de Permier League. Hij speelde een fantastische wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, iets waar vader Martin apetrots op is!

Tijdens het uitduel in Wolverhampton, waar voorafgaand aan de wedstrijd oud-speler Diogo Jota op emotionele wijze werd herdacht, speelde Reijnders een geweldige pot. Zijn ploeg won overtuigend met 0-4, waarbij hij zelfs een hoofdrol vertolkte.

Hij zag Erling Haaland tweemaal scoren en ook Rayan Cherki een doelpunt maken, maar liet zelf voor rust zijn klasse zien door de 0-2 binnen te schieten én een assist te geven. En dat waren zeker niet zijn enige indrukwekkende momenten op het veld.

Vader Martin was zo trots als een pauw op zijn zoon. Dit liet hij blijken op zijn LinkedIn. "Voor assist, goal, assist en Man of the Match! Tijjani had een prachtig debuut in de Premier League gisteren", zo schreef hij bij een foto waarop de voetballer met zijn zoontje Xavién Lio Ti staat.

Belangrijke rol

Martin heeft een belangrijke rol gespeeld in de carrière van zijn oudste zoon. Tijjiani kwam al vroeg terecht in de jeugdopleiding van PEC Zwolle en maakt daarna de overstap naar de gezamenlijke academie van FC Twente en Heracles Almelo.

i Tijjani samen met zijn zoontje na de wedstrijd.

Vanwege de reistijd besloot Martin hem samen met zijn broertje Eliano uit de jeugdopleiding te halen en zelf te begeleiden bij amateurclub CSV'28, waar hij destijds hoofdtrainer was. De broertjes trainden wel bij PEC Zwolle, maar ze speelde hun wedstrijden als 15- en 16-jarigen tegen teams uit de vierde klasse.

Lovende media

De Britse media waren ook laaiend enthousiast na de wedstrijd. Er werden massaal prachtige cijfers uitgedeeld aan de Nederlander. De meest opvallende was zonder twijfel die van The Daily Express, dat Reijnders maar liefst een 10 als beoordeling gaf. "Hij drukte zijn stempel op zijn Premier League-debuut met een masterclass. Reijnders liet City precies zien wat ze vorig jaar misten op het middenveld."

Ook tal van andere kranten waren lovend over de dynamische middenvelder. Zo gaf het lokale Manchester Evening News hem een 9 voor zijn optreden, vanwege de ‘briljante bijdrages’ van de Oranje-international. “Wat een aanwinst lijkt hij te zijn.”

