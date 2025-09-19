Lieke Martens kreeg de eer van de UEFA om een mooie rol te vertolken. Ze mocht vrijdag in het Zwitserse Nyon namelijk mede de loting verzorgen voor de competitiefase van de Champions League voor vrouwen. Hierin bezorgde ze moeilijke uitdagingen voor FC Twente.

Martens zette begin september een punt achter haar professionele voetbalcarriëre. Ze won zelf in 2021 de Champions League met FC Barcelona. Verder won ze in 2017 het EK met Nederland en werd ze later dat jaar uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld.

Ondanks haar pensioen verdwijnt de 32-jarige oud-linksbuiten, die inmiddels moeder is en een relatie heeft met ex-keeper Benjamin van Leer, niet uit de voetbalwereld. Vrijdag kreeg Martens de taak om in de ballenbak te grabbelen om de loting van de Champions League voor vrouwen te verrichten.

Nieuw format

Vanaf dit seizoen neemt het vrouwentoernooi hetzelfde format aan als het mannentoernooi. Dus geen groepsfase, maar een competitiefase. Aan het toernooi doen achttien teams mee. Iedere ploeg speelt zes wedstrijden, drie op eigen bodem en drie uitwedstrijden. De uiteindelijke top vier kwalificeert zich direct voor de kwartfinales. De nummer vijf tot en met twaalf spelen in play-offs voor een plek bij de laatste acht.

Gemakkelijke kwalificatie

FC Twente is de engie Nederlandse ploeg die zich kwalificeerde voor de competitiefase. De Tukkers rekenden donderdag met 4-1 af van GKS Katowice. Hiermee wonnen ze met 8-1 over twee wedstrijden van de Poolsen en kwalificeerden zich hiermee voor het eindtoernooi. De vrouwen van PSV strandden in de kwalificatie na een 4-0 verlies tegen Manchester United.

Loting FC Twente

De vrouwen van Twente zaten tijdens de loting in pot drie, de laagste. Martens koppelde Twente onder meer aan Engels kampioen Chelsea (thuis) en huidig Champions League-winnaar Arsenal (uit). De landskampioen van Nederland kan haar borst dus nat gaan maken.

Verder gaat Twente het in eigen huis opnemen tegen zowel Atlético Madrid als Real Madrid. De resterende uitwedstreden spelen ze tegen Benfica en het Belgische OH Leuven.