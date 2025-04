Oud-trainer van Ajax vertrekt bij Al Nasr, schitterende baan lonkt als assistent bij nationale ploeg

Alfred Schreuder is bezig aan zijn laatste maanden bij Al Nasr, niet te verwarren met het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo. De 52-jarige Nederlandse coach stopt aan het einde van het seizoen.

De voormalige hoofdtrainer van Ajax was sinds november 2023 bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten actief. Daarvoor werkte hij kortstondig bij Al Ain, eveneens uit de VAE.

Schreuder lichtte zijn beslissing om de club te verlaten in een persconferentie toe. De oud-prof had de clubleiding al eerder laten weten dat hij niet ingaat op aanbiedingen om zijn contract te verlengen. "Ik ben heel blij dat ik onderdeel van deze club heb mogen uitmaken en we willen het seizoen zo goed mogelijk afmaken", stelde Schreuder. Al Nasr staat na 22 competitieduels op de zesde plaats van de Pro League in de Verenigde Arabische Emiraten.

Mogelijke hereniging in Duitsland

Het is nog niet duidelijk wat Schreuder nu gaat doen. Verschillende media brengen hem in verband met het Duitse nationale elftal waar hij assistent zou kunnen worden van bondscoach Julian Nagelsmann.

Schreuder en Nagelsmann hebben een verleden. Ze waren namelijk 77 duels een duo bij TSG Hoffenheim in de Bundesliga tussen 2016 en 2018. Schreuder was toen de rechterhand van de talentvolle Nagelsmann.

Carrière Schreuder

Daarna was Schreuder de assistent-trainer van Erik ten Hag bij Ajax, waarna hij terugkeerde bij Hoffenheim als hoofdtrainer. Daar hield hij het net geen seizoen vol. Vervolgens nam Ronald Koeman hem mee als assistent naar FC Barcelona. Na zijn ontslag daar werkte hij voor Club Brugge, Ajax, Al Ain en Al Nasr.