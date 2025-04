NEC vindt nieuwe trainer na vertrek Rogier Meijer: 'Kan resultaat en goed voetbal combineren'

NEC heeft een nieuwe trainer gevonden: Dick Schreuder neemt na dit seizoen het stokje over van Rogier Meijer. De 53-jarige Schreuder was tot januari van dit jaar de coach van CD Castellón, met wie hij vorig seizoen naar het tweede Spaanse niveau promoveerde.

Schreuder tekent voor drie seizoenen in Nijmegen. Technisch directeur Carlos Aalbers is in zijn nopjes met de nieuwe trainer: "Nadat duidelijk was dat Rogier Meijer NEC aan het einde van het seizoen verlaat is Dick vanaf de start van onze zoektocht naar een opvolger direct één van de topkandidaten geweest."

Aalbers wijst op het verleden van Schreuder bij zijn vorige twee clubs. "Zo heeft hij bij PEC Zwolle en CD Castellón al laten zien resultaat en goed voetbal te kunnen combineren. We zijn dan ook heel blij dat Dick vertrouwen heeft in ons verhaal en samen met ons de volgende stap wil zetten in de ontwikkeling van NEC."

Grote kritiek op Mark van Bommel na afwijzen NEC: 'Enige dat ik kan bedenken is dat je faalangst hebt' Mark van Bommel wees recentelijk een nieuwe baan als trainer af bij NEC Nijmegen. Hij is van een generatie topvoetballers die al gauw het trainerschap vonden, maar nu al een tijd zonder baan zitten. Daar begrijpt collega Robert Maaskant helemaal niets van. "Waar moeten die gasten zich nou druk om maken?", vraagt hij zich hardop af. "Ga weer trainen!"

Mooie kansen voor Schreuder

PEC gaf Schreuder zijn eerste mogelijkheid om als hoofdtrainer in het profvoetbal aan de slag te gaan. In die periode ervoor was hij al trainer van Katwijk (amateurs) en assistent bij Vitesse, Hoffenheim en Philadelphia Union.

Hij hoopt dat Meijer zijn periode in Nijmegen goed afsluit. NEC heeft namelijk nog zeven punten (uit vier duels) nodig om play-offs om Europees voetbal te halen.

Schreuder: "Na de prettige gesprekken met de clubleiding kijk ik er enorm naar uit om bij NEC aan de slag te gaan. NEC is een traditierijke club met een trouwe aanhang en mooie ambities, waardoor dit voor mij een ideale volgende stap is als hoofdtrainer."

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.