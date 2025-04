'Ontdekker' Arne Slot zag het meteen: 'Die gaat honderd procent zeker trainer worden'

PSV-icoon Ernie Brandts speelde 28 interlands voor Oranje. Hij besefte echter al snel dat zijn toekomst niet alleen op het veld lag, maar ook langs de zijlijn. Brandts kijkt terug op zijn transformatie van speler naar trainer en spreekt zijn bewondering uit voor Liverpool-coach Arne Slot: "Dankzij Slot komt er veel meer aandacht voor Nederlandse trainers."

Brandts speelde maar liefst vijfhonderd duels in het profvoetbal. Zijn keuze om trainer te worden was dan ook vanzelfsprekend. "Als verdediger heb je altijd het spel voor je, dus dan heb je een goed overzicht. Ze zien het hele veld en kunnen situaties beter inschatten. Ik had eigenlijk altijd het gevoel dat ik het als trainer wel zou kunnen overbrengen", zegt het PSV-icoon. "Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar het is geen toeval dat zoveel goede trainers uit de defensie komen."

Succescoach Arne Slot zorgt voor 'absurde aandacht' voor dorpje in Nederland: 'Je wordt geleefd' In het rustige Bergentheim, een klein Overijssels dorpje, liggen de wortels van een man die de voetbalwereld razendsnel heeft veroverd: Arne Slot. De succestrainer van Liverpool, die in zijn eerste seizoen afstevent op de Premier League-titel, heeft zich ontpopt tot één van de beste trainers ter wereld. Wat betekent het voor Bergentheim om de roots te zijn van 'hun' Arne?

Voordelen als oud-voetballer

De ervaringen die hij opdeed tijdens zijn actieve carrière hebben hem zeker geholpen in zijn rol als trainer, stelt Brandts. "Als speler maak je veel mee: de dynamiek tussen aanvallen en verdedigen, de omschakeling, en het leren van fouten. Bijvoorbeeld wanneer je met z’n allen te veel aanvalt, of juist te weinig initiatief neemt. Dat soort situaties heb je als voetballer vaak aan den lijve ondervonden, en daardoor leer je oplossingen te bedenken."

Toch benadrukt hij dat voormalig voetballers niet per se meer inzicht hebben dan anderen. "Ik vind niet dat oud-voetballers meer verstand van voetbal hebben, maar ze hebben wel veel ervaring opgedaan. Ze hebben situaties op het veld meegemaakt en weten hoe ze daarop moeten inspelen."

Dit is Arne Slot: de rustige 'Iniesta van Zwolle' kan zich samen met geliefde opmaken voor titelfeest Liverpol Hij is de succescoach van Feyenoord die minder dan een jaar geleden voor miljoenen naar Liverpool vertrok: de 46-jarige Arne Slot is 'hot', maar wat weten we eigenlijk van de man die als verdienstelijk voetballer niet verder kwam dan de Nederlandse middenmoot, maar in Engeland een geweldig debuutseizoen kent. Als manager van Liverpool kan hij deze maand de Premier League winnen.

Bewondering voor Arne Slot

Een van de trainers waar Brandts grote bewondering voor heeft, is Liverpool-trainer Arne Slot. Ze kennen elkaar uit hun tijd bij NAC Breda. "Toen heb ik hem getraind en was meteen duidelijk: die gaat honderd procent zeker trainer worden. Hij was er zoveel mee bezig en was tactisch zó sterk. Dat zag je meteen", vertelt Brandts enthousiast.

Slot bewijst nu zijn leiderskwaliteiten op het allerhoogste niveau. Met Liverpool staat hij op het punt kampioen te worden van de Premier League. Een gelijkspel of overwinning tegen Tottenham is alles wat nodig is om de titel binnen te halen. "Het is fantastisch. Ik vind het natuurlijk extra mooi omdat het een Nederlandse jongen is. Kampioen worden in zo’n zware, moeilijke competitie… Chapeau."

Slot zet Nederland op de kaart

Brandts denkt dat de prestaties van Slot niet alleen persoonlijk goed zijn, maar ook voor het Nederlandse trainersgilde. "Doordat Slot zich zo goed profileert in Engeland, komt er ineens veel meer aandacht voor andere Nederlandse trainers. Ik ben ervan overtuigd dat er vanaf nu sneller naar de Eredivisie en andere Nederlanders wordt gekeken voor trainers", sluit Brandts af.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.