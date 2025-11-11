Oud-topvoetballer Rafael van der Vaart heeft zijn medelijden getoond met ontslagen Ajax-trainer John Heitinga. Hij wilde hem een hart onder de riem steken na het pijnlijke vertrek. "Ik ken hem natuurlijk door en door."

De twee oud-voetballers speelden nog een aantal jaar samen bij de club, waar beiden begonnen aan hun profcarrière. Van der Vaart speelde van 2000 tot 2005 voor de Amsterdammers. Heitinga's eerste periode als speler bij het team was van 2001 tot 2008.

Het vertrek van Heitinga raakte de analist door de goede band die ze hebben. Aan tafel bij Rondo vertelde Van der Vaart medelijden met hem te hebben. Vooral na het Champions League-duel met Galatasaray, die de coach uiteindelijk fataal werd. Ajax verloor met 0-3 in eigen huis.

Pijnlijk

"Ik zou willen dat ik de tv nooit had aangezet”, blikt Van der Vaart terug op die wedstrijd. "Het doet me gewoon pijn." Ook het publiek in de Johan Cruijff ArenA liet duidelijk hun onvrede merken. “En de ArenA is groot, maar die wordt heel groot als je wordt weggespeeld door een ploeg die niet veel is. Maar ze waren kansloos.”

“Als er dan ‘rot op’ naar je wordt gezongen uit het publiek, dan zit je wel even in zak en as”, vervolgt de oud-middenvelder. Hij besloot dan ook om Heitinga een hart onder de riem te steken. "Ik heb hem ook nog een appje gestuurd, maar ik heb geen bericht terug gekregen. Dat snap ik ook wel, want hij heeft meer aan zijn hoofd dan een appje van mij.”

“Ik ken hem natuurlijk door en door en ik vind hem onwijs aardig", aldus Van der Vaart. "Als je zegt Ajax, dan zeg je meteen Heitinga. Hij is bij het publiek de meest populaire naam ooit." Toch werd hij de dupe van het slechte spel bij de club.

'Dapper'

Khalid Boulahrouz sluit zich aan bij die woorden van zijn collega. "Ik vind het dapper van hem dat je zo jong in je trainerscarrière aan zo’n klus begint", zegt hij. “Dan wordt van jou verwacht dat je 'Ajax-voetbal' gaat spelen. Ik vind het wel knap dat je in durft te stappen.”

