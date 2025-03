'Oude Frenkie de Jong' ontvangt 'opmerkelijk contractvoorstel' van FC Barcelona

Een enkelblessure hield Frenkie de Jong lange tijd buiten de lijnen, maar inmiddels heeft hij na een 'zware mentale periode' zijn draai weer gevonden bij Barcelona. De middenvelder van Oranje zou in de kerstperiode een belangrijke stap hebben gezet. De Catalaanse club is dusdanig tevreden over De Jong dat ze hem een nieuwe aanbieding hebben gedaan.

Sinds het begin van dit kalenderjaar is De Jong teruggekeerd in de basis bij FC Barcelona. De 27-jarige middenvelder was na zijn blessure een tijd lang niet zeker van een basisplaats, maar heeft ondertussen zijn waarde voor het elftal dikwijls bewezen. Hij profiteerde van de vormdip van jongeling Marc Casadó en vormt een goed middenveld met Pedri en Dani Olmo.

"Bronnen dichtbij de speler melden dat de kerstvakantie een keerpunt was. Het stelde hem in staat mentaal te resetten, terwijl zowel de pijn in zijn enkel als zijn hoofdblessure verdween", schrijft het Spaanse medium Cadenaser. In oktober keerde hij terug op het veld, maar later kreeg hij opnieuw last van zijn enkel. Inmiddels is De Jong weer terug in de basis en in zijn beste vorm. "De oude Frenkie is terug", stelt de entourage van de Nederlander.

Toekomst bij Barça

Doordat De Jong zijn oude vorm weer heeft teruggevonden stellen de mensen om hem heen dat hij zich weer 'open heeft gesteld' voor het verlengen van zijn contract bij de Spaanse topclub. Duidelijk is dat een nieuwe overeenkomst met Barcelona een flinke uitdaging wordt. De Nederlander geldt bij Barça als één van de grootverdieners en beschikt over een contract tot medio 2026.

"Joan Laporta en Deco zijn opnieuw in gesprek over een verlenging van zijn contract", schrijft het Catalaanse medium El Nacional, dat stelt dat onderhandelingen moeilijk worden. "Want hij ontvangt een heel hoog salaris, dat ze hem niet willen doorbetalen. De Nederlander zal dus genoegen moeten nemen met een aanzienlijke salarisverlaging."

Opmerkelijk contractaanbod

Barcelona wil De Jong graag behouden, maar dan zal hij wel flink salaris moeten inleveren. Toch heeft de club wel al een formule bedacht om de voormalig Ajax-speler te overtuigen van een langer verblijft. "De deal zou bestaan ​​uit de garantie dat hij hetzelfde bedrag blijft verdienen, maar een deel daarvan zou afhangen van prestatiegerelateerde variabelen", schrijft het medium.

Het betekent dat de international van Oranje zijn duizelingwekkende salaris kan behouden, mits hij een bepaald aantal wedstrijden en minuten speelt op basis van de successen van Barcelona. "Barça biedt De Jong een vast salaris van 10 miljoen euro per jaar", stelt El Nacional. De rest van het geld moet De Jong dus op het veld gaan bijverdienen.

Alles over La Liga

