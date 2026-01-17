Real Madrid verkeert in zwaar weer en neemt keiharde maatregelen om gezichtsverlies te voorkomen. De Spaanse topclub verloor in een tijdsbestek van een paar dagen de finale van de Supercup, de kans op het winnen van de Copa del Rey én ontsloeg tussendoor toptrainer Xabi Alonso. Voor het eerste thuisduel sinds die waardeloze reeks keert de ploeg thuis in het eigen stadion Santiago Bernabeu. Met een merkwaardige boodschap voor de harde kern.

Real Madrid verloor de finale van de Supercup in Saoedi-Arabië met 3-2 van aartsrivaal FC Barcelona. Daarna werd Alonso ontslagen en werd Alvaro Arbeloa voor de groep gezet. De voormalig verdediger verloor vervolgens zijn vuurdoop met het schaamrood op de kaken van Albacete in de Spaanse beker (3-2). Nu wacht het thuisduel met Levante (aftrap zaterdagmiddag om 14.00 uur) en vreest de club de hoon van de eigen fans. Om dat te voorkomen, heeft de club een opmerkelijke boodschap richting de eigen fans gestuurd.

Waarschuwing aan de fans

Volgens het doorgaans goed ingevoerde radiostation Cadena Ser is de boodschap gericht op de harde kern in het stadion. De 'Grada Di Animacion' achter één van de doelen, traditioneel gekleed in het volledig wit, is gewaarschuwd. Na de wedstrijd tegen Levante wordt, ongeacht de uitslag en het vertoonde spel, naar de camerabeelden gekeken wie van de fans zich negatief uitlaat tijdens en na de wedstrijd. Supporters die zich volgens de club 'misdragen' door te negatief te doen, lopen het risico niet meer in het sfeervak te mogen.

'Boe roepen buiten het stadion'

In de markante boodschap zou volgens het Spaanse radiostation ook staan: 'Wie boe wil roepen, doet dat maar buiten het stadion'. De fans laten zich de afgelopen weken regelmatig negatief horen tijdens wedstrijden van Real Madrid. Hoewel de fluitconcerten en dergelijke waren gericht tegen de inmiddels ontslagen Xabi Alonso en sterspeler Vinicius Junior, vreest de club dat door de recente resultaten de rest van het team het ook moet ontgelden.

