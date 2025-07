Paris Saint-Germain heeft woensdag de finale van het WK voor clubteams bereikt. De ploeg van trainer Luis Enrique won overtuigend van Real Madrid, waar voormalig PSG-ster Kylian Mbappé in de basis stond. Het werd 4-0.

Bij rust was het al 3-0. Real gaf de eerste twee doelpunten cadeau. In de zesde minuut wilde Raúl Asencio de bal in zijn eigen zestienmetergebied aannemen, maar hij speelde de bal te ver voor zich uit. Ousmane Dembélé zat ertussen en stelde Fabián Ruiz in staat te scoren: 1-0.

Kort daarna ging Antonio Rüdiger in de fout, door op eigen helft volledig over de bal heen te trappen. Dembélé sprintte richting het doel en rondde af (2-0). In de 24e minuut was Ruiz voor de tweede keer trefzeker, nu na een snel uitgevoerde counter.

In de slotfase van de tweede helft zorgde Gonçalo Ramos voor de 4-0 voor PSG, dat eerder dit seizoen de Champions League, de Franse landstitel en de Coupe de France won.

Real won het WK voor clubteams vijf keer en is daarmee recordhouder. Nu strandt de clob dus in de halve finale. In de eindstrijd strijdt PSG zondag om de titel met Chelsea, dat versloeg dinsdag Fluminese met 2-0.

Drama voor Real Madrid

Real Madrid werd in aanloop naar de grote halve finale van het WK voor clubs tegen PSG getroffen door een klein drama. Het vliegtuig met de Koninklijke aan boord werd getroffen door zwaar weer en moest door een hevige storm boven Newark en New York lange tijd rondcirkelen.

Door de onmogelijkheid om te landen, moest het toestel meer dan twee uur in de lucht blijven. Hierdoor zag Real Madrid zich genoodzaakt de persconferentie van coach Xabi Alonso te annuleren. De FIFA heeft alles in het werk gesteld om de Madrilenen te helpen en het vliegtuig zo snel mogelijk aan de grond te krijgen.

Kylian Mbappé

Voor Kylian Mbappé was het een hele speciale wedstrijd. De voormalig sterspeler van PSG speelde voor het eerst tegen zijn oude club sinds zijn gratis overstap naar Real Madrid.