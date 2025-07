Real Madrid is in aanloop naar de grote halve finale van het WK voor clubs tegen PSG getroffen door een klein drama. Het vliegtuig met de Koninklijke aan boord werd getroffen door zwaar weer en moest door een hevige storm boven Newark en New York lange tijd rondcirkelen.

Door de onmogelijkheid om te landen, moest het toestel meer dan twee uur in de lucht blijven. Hierdoor zag Real Madrid zich genoodzaakt de persconferentie van coach Xabi Alonso te annuleren. De FIFA heeft alles in het werk gesteld om de Madrilenen te helpen en het vliegtuig zo snel mogelijk aan de grond te krijgen.

Chelsea in de finale

Na de problemen te hebben overwonnen, landde het vliegtuig met de Spaanse sterren uiteindelijk in New York. Vanavond (woensdag) neemt Real het in het MetLife Stadium in East Rutherford op tegen PSG in de halve finale van het WK voor clubs. De winnaar treft Chelsea in de finale. PSG arriveerde eerder in New York en trainde op de faciliteiten van Rutgers University.

Speciale wedstrijd Mbappé

Voor Kylian Mbappé wordt het een hele speciale wedstrijd. De voormalig sterspeler van PSG speelt voor het eerst tegen zijn oude club sinds zijn gratis overstap naar Real Madrid. Dat hij er überhaupt bij kan zijn, is een klein wonder. De Fransman was enkele weken geleden nog doodziek. De reden daarvan is nu onthuld.

Onwel tijdens vlucht

Topaanvaller Mbappé van Real Madrid kampte onlangs met gezondheidsproblemen als gevolg van voedselvergiftiging, meldt L'Équipe. De Franse international miste de groepsfase van het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Mbappé voelde zich al onwel vóór de vlucht van het team naar Noord-Amerika. Aanvankelijk werd gedacht aan een hitteberoerte, waarna de topscorer in het ziekenhuis belandde met een vermoedelijke blindedarmontsteking.

Zes kilo afgevallen

Uit testen bleek dat Mbappé een voedselvergiftiging had opgelopen, waarschijnlijk veroorzaakt door bacteriën in kip. De 26-jarige aanvaller verloor maar liefst 6 kilo tijdens deze periode. Na de groepsfase keerde Mbappé terug in de selectie van Real Madrid. Hij viel in tegen Juventus (1-0) in de achtste finale en tegen Dortmund (3-2) in de kwartfinale. Nu wacht een hereniging met zijn oude club, PSG.