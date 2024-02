'Pascal Jansen op bezoek bij Olympiakos terwijl huidige coach er nog zit'

Pascal Jansen zit zonder baan, maar daar komt misschien snel verandering in. De oud-trainer van AZ werd gespot bij Olympiakos, waar de Portugees Carlos Carvalhal onder flinke druk staat. Jansen zou al een rondleiding hebben gehad en was aanwezig bij wedstrijd in de Youth League tussen Olympiakos en Inter.

Volgens het Griekse Sportal was Jansen in het Georgios Karaiskákisstadion en ontmoette hij Vangelis Marinakis, de voorzitter van de club. Opvallend is de ontmoeting van Jansen en Olympiakos wel, aangezien de huidige coach er nog niet uitligt. Carvalhal staat met Olympiakos op een vierde plaats.

Jansen verliet in januari in goed overleg AZ. De Alkmaarders waren op dat moment uitgeschakeld in de Conference League, ook wonnen ze maar net van amateurteams in de beker. In de Eredivisie groeide de achterstand om de felbegeerde derde plek. Jansen werd ook al eens bij Ajax op de tribune gezien.