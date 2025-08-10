De familie Oosting beleeft een bijzondere openingswedstrijd van de Eredivisie. Zoon Thijs Oosting speelt met PEC Zwolle tegen FC Twente, waar zijn vader Joseph Oosting aan het roer staat. Voor de tweede keer op rij levert het familieduel slechte herinneringen op voor Oosting senior.

De 25-jarige Thijs speelt dit seizoen op huurbasis bij PEC Zwolle. Oosting speelde zijn meeste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor Willem II en staat momenteel onder contract bij FC Groningen. Hij speelt zondag zijn eerste wedstrijd voor de Zwollenaren tegen zijn vader. En met succes: in de negende minuut maakte hij wéér een doelpunt tegen zijn vader.

Het is namelijk niet de eerste keer dat vader en zoon elkaar treffen. Op 6 februari 2022 speelde hij zijn eerste wedstrijd voor Willem II tegen het RKC van zijn vader. Toen won hij met 1-3 én maakte twee doelpunten.

Beste vrienden

De Oostings zijn een hechte familie, vertellen ze aan het Algemeen Dagblad. "Mijn vader is een van mijn beste vrienden, ik deel alles met hem", vertelt hij openhartig. "We proberen ons thuis een beetje af te sluiten voor het voetbal en alle meningen. Mijn vader kijkt bijvoorbeeld liever naar B&B Vol Liefde of First Dates."

Daarnaast hebben vader en zoon een passie voor andere sporten: "We vinden het fijn samen wielrennen of Formule 1 te kijken in plaats van voetbal. Die praatprogramma’s en zo kijken we ook niet."

Toekomst

Vader Joseph heeft eigenlijk weinig zin in de wedstrijd tegen zijn zoon. Thijs heeft er minder moeite mee. "Ik ben er tijdens de wedstrijd niet zo mee bezig, omdat ik hem niet direct op het veld tegenover me heb. Het is meer voor of na de tijd dat ik er mee bezig ben". Ooit hopen ze bij dezelfde club actief te zijn, het liefst in het buitenland.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

