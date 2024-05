Pep Guardiola waant zich nog geen kampioen: 'West Ham wordt Manchester City's moeilijkste wedstrijd'

Pep Guardiola boekte dinsdagavond een belangrijke overwinning met Manchester City in de strijd om het kampioenschap. De titelhouder van der Premier League won de lastige uitwedstrijd bij Tottenham Hotspur met 2-0. Manchester City staat nu met nog één duel twee punten voor op de enige overgebleven concurrent Arsenal. Toch waant Guardiola zich nog geen kampioen.

"West Ham United wordt onze moeilijkste wedstrijd", zei Guardiola met het oog op de slotdag tegenover de BBC. "We hebben de kans in handen voor de laatste wedstrijd", aldus de Spanjaard, die nog met een mooie vergelijking kwam: "Tennissers zeggen dat 'de service om Wimbledon te winnen' in de finale de moeilijkste is."

Erling Haaland en ingevallen keeper brengen Manchester City dichter bij nieuwe Premier League-titel Manchester City is de nieuwe koploper van de Premier League. En dat met nog één duel te spelen. Dat is vooral te danken aan de invallende keeper Stefan Ortega. Met enkele belangrijke reddingen voorkwam hij de gelijkmaker van Tottenham Hotspur, dat aartsrivaal Arsenal geen dienst bewees. Aan de andere kant zorgde Erling Haaland voor de goals.

Blik naar het verleden

Manchester City kan tegen West Ham voor de vierde keer op rij kampioen van Engeland worden. Dat lukte nog geen enkel team. Toch is Guardiola er ondanks de twee punten voorsprong niet zo gerust op. "Het zal een typische wedstrijd worden. Zoals gebeurde tegen Aston Villa", sprak Guardiola. Daarmee verwees hij naar de slotdag van 2022, toen ManCity met 2-0 achter kwam en het alsnog omboog en met 3-2 kampioen werd.

"We weten waar ve voor spelen", ging hij verder. "De spanning is er, de tegenstander is zo goed. Daarom is het moeilijk, dat weten we. Deze wedstrijden zijn moeilijker, maar je moet het doen. We hebben één dag vrij, twee dagen om ons voor te bereiden en daarna gaan we ons best doen."