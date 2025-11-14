Het Nederlands elftal kende tot een lastige avond in het uitduel tegen Polen. Na 45 minuten spelen keek de ploeg van Ronald Koeman tegen een 1-0 achterstand aan. NOS-analist Pierre van Hooijdonk zag bij het tegendoelpunt één grote dissonant: Virgil van Dijk.

Oranje wist in de eerste helft maar geen grip te krijgen op de wedstrijd in Warschau. Al vroeg gaven de Polen een waarschuwing af met een grote kans. Deze werd echter gemist. Maar vlak voor rust, in de 43ste minuut, is het wel raak: Jakub Kaminski kon recht op het doel afgaan en schoof koelbloedig de openingstreffer binnen.

'Heel erg slecht verdedigd

Van Hooijdonk zag dat het helemaal fout ging in de verdediging van het Nederlands elftal. "Als Lewandowski die bal krijgt, dan moet Van Dijk dat gat dichtlopen. Dan is er niks aan de hand", zo stak hij af tijdens de analyse in de rust.

"Hij blijft daar staan, maar er is daar niemand en er komt ook helemaal niemand. Ja, en dan is het gewoon een één tegen één", zo zag de voormalig Feyenoorder. "Dit is echt heel erg slecht verdedigd", besloot hij.

Gelukkig voor Van Dijk betekende dit tegendoelpunt niet dat zijn ploeg verloor. Vlak na de rust zette Memphis Depay namelijk de stand op gelijke hoogte: 1-1. Dit bleef echter voor de rest van het duel op het scorebord staan.

Maar alsnog konden de mannen van Ronald Koeman niet blij zijn met het gelijke spel, want daardoor is de ploeg nog niet officieel gekwalificeerd voor het WK van 2026. Aanstaande maandag kan Oranje de klus klaren tegen Litouwen.

