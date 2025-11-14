Een pover Oranje moet nog even wachten op het WK-ticket. In een onstuimig potje tegen Polen kwam de ploeg van Ronald Koeman niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Memphis Depay was weer eens de redder in nood. Veel consequenties heeft het puntenverlies niet. Oranje kan maandag in eigen huis het ticket alsnog veiligstellen.

Met anderhalf been staat Oranje nu op het WK de aanstaande zomer. Het gelijke spel zal een aderlating zijn, omdat de ploeg zich direct had willen plaatsen in Polen maar het zat er niet in. Oranje had het niet makkelijk in een wedstrijd vol met randzaken.

Zo was het een onstuimig potje op het veld maar ook door taferelen op de tribune. In de tweede helft zorgden de Poolse fans voor een krankzinnig tafereel. Ze gooiden tientallen fakkels op het veld vanaf de tribunes waardoor de wedstrijd tijdelijk stil lag. De onderbreking zal Oranje niet geholpen hebben, maar ze hadden het sowieso al lastig met Polen. Dat was wat Ronald Koeman vooraf al voorspelde.

Polen al vroeg gevaarlijk

Bijvoorbeeld met Matty Cash, de man die Oranje ook al pijn deed in De Kuip. Hij was vroeg in de wedstrijd betrokken bij het eerste gevaar. Na anderhalve minuut werd Oranje al wakker geschud. Cash gaf een goede voorzet vanaf rechts, waarna Zalewski een makkelijke kans op een goal had. Verbruggen stond namelijk aan de grond genageld, maar Zalewski kreeg de bal niet tussen de palen.

Polen kreeg daarna nog meer mogelijkheden om kansen te creëren, maar ze bleken daar niet de kwaliteit voor te hebben. Oranje kwam moeilijk in het spel. Het eerste echte gevaar kwam pas na ruim een kwartier. Micky van de Ven gooide één van zijn befaamde sprints eruit en werd neergehaald. De vrije trap van Memphis was slecht en kwam zo op de vuisten van de doelman. Daarna bleef het lang angstvallig stil van de kant van Oranje.

Doelpunt Polen

Vlak voor rust ging het helemaal mis voor Oranje. Memphis Depay maakte een actie, verspeelde de bal en staakte zijn poging om om te schakelen. Heel de verdediging moest daardoor stappen, waardoor Kaminski vrije doortocht kreeg na een steekpass. Bart Verbruggen twijfelde: ga ik uitkomen of niet? Hierdoor stond hij totaal verkeerd en kon hij niets inbrengen tegen het rolletje van de Pool. Zo ging Oranje met een grote domper de rust in. Het moest veel beter in de tweede helft, wilden ze resultaat halen.

WK-ticket in de wacht

Oranje kwam geweldig uit de rust. In de 48e minuut belandde een voorzet bij de tweede paal werd door Donyell Malen eerst wat matig ingekopt, maar de bal viel in niemandsland en Memphis Depay was het snelst bij de bal. Hij gleed de bal in het doel en bracht Oranje daarmee helemaal terug in de wedstrijd.

Tot het fakkel-incident bleef Oranje proberen door de muur te breken, maar dat lukte niet. Ook na de hinderlijke onderbreking en wat wissels van Koeman konden ze geen gaatje meer vinden. Zo moeten ze nog even wachten op officiële plaatsing. Maandag wacht Litouwen en dan moet Oranje de klus klaren.

