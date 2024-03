Pierre van Hooijdonk ziet niets in hoger loon voetbalsters: 'Het moment waarop ze dit doen...'

De voetbalsters uit de Nederlandse eredivisie voeren actie voor meer salaris. Zij stellen dat het spelen van betaald voetbal betekent dat je ook betaald moet worden. En meer dan het minimum loon dat een groot deel nu ontvangt. Pierre van Hooijdonk is het er niet mee eens.

Bondscoach Andries Jonker vertelde zondagavond in Studio Voetbal hij de wensen van de voetbalsters wel snapte: "Het is heel redelijk, de vraag is alleen of de clubs in het rechterrijtje daar in meekunnen."

"Komt deze actie niet gewoon te vroeg?", stelde Van Hooijdonk in reactie een retorische vraag. "Mijn eerste contract bij RBC (1989, red.) in het betaalde voetbal was 20.000 gulden bruto per jaar. Als je meer wilde verdienen, moest je investeren. Ik werkte daarnaast als verkoper in een sportwinkel." De suggestie van Rafael van der Vaart dat de oud-spits daar als paspop zou hebben gestaan, werd lachend afgedaan.

"Dat was de investering die je deed", aldus Van Hooijdonk. "Dat deed de hele eerste divisie op dat moment. En de betere spelers gingen meer verdienen bij een club in de eredivisie. Nu zie je dat een groot gedeelte van de spelers in de eredivisie fullprof is. Dat heeft ook 25 jaar geduurd. Ik vind het moment van de vrouwen, waarop ze hun vinger opsteken..."

