12.000 fans in Philips Stadion zien hoe PSV Vrouwen niet wint van Feyenoord

Ondanks de steun van ongeveer 12.000 supporters zijn de voetbalsters van PSV er niet in geslaagd van Feyenoord te winnen. De nummer drie van de Azerion Eredivisie speelde gelijk tegen de nummer acht: 1-1.

Een enkele keer wijken de vrouwenteams uit naar het stadion van de mannen en deze keer had PSV de wedstrijd tegen Feyenoord uitgekozen. Waarschijnlijk vanwege de naam en de verwachting dat de Eindhovense voetbalsters de bezoekers wel zouden verslaan.

Die droom kwam niet uit voor PSV. Feyenoord kwam zelfs een kwartier voor tijd op voorsprong door een doelpunt van Ella van Kerkhoven. Chimera Ripa voorkwam erger door snel gelijk te maken.

PSV lijkt daardoor weer genoegen te moeten nemen met een plek buiten de top 2. De nummer 4 van vorig seizoen blijft met nog vier wedstrijden te gaan steken op de derde plek met 34 punten, waarmee alleen Ajax (45 punten) theoretisch gezien nog achterhaald kan worden. Koploper FC Twente is met 49 punten al buiten bereik.

Na afloop snelden de speelsters naar de tribunes voor een selfie met de vele fans. Ajax speelde onlangs ook in het stadion van de mannen. Ajax Vrouwen verloor in de Johan Cruijff ArenA kansloos van Chelsea in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League. Vorige week dinsdag waren er toen 29.000 toeschouwers, een record in het Nederlandse vrouwenvoetbal.