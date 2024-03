Hoeveel verdienen de voetbalsters in de Eredivisie? 'Dan niet verwachten dat je vijf keer traint'

De vrouwen in de Azerion Eredivisie willen meer verdienen. Met de campagne 'Betaald voetbal = betaald worden' proberen zij iets te doen aan het loon van de voetbalsters. Presentatrice Sanne van Dongen legt uit hoeveel er nu verdiend wordt in de hoogte Nederlandse voetbalcompetitie voor de vrouwen.

Bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie schoven (oud-)voetbalsters Wieke Kaptein en Kika van Es aan om te praten over het vrouwenvoetbal en de onderbetaling. Presentatrice Sanne van Dongen legt het uit en noemt de bedragen. "Ik kan het zeggen: ik ben onafhankelijk en geen voetbalclub kan mij ontslaan."

Overbelasting in vrouwenvoetbal door onderbetaling? 'Trainen, in de pizzeria werken en dan nog boodschappen doen' De onderbetaling in het vrouwenvoetbal blijft de laatste tijd onderwerp van gesprek. Ook Wieke Kaptein en Kika van Es hebben zich er nu over uitgesproken, in combinatie met de vele (knie)blessures bij de vrouwen.

Minimumloon

"Bij Ajax verdienen alle meiden 2100 euro minimumloon voor een werkweek van 40 uur en is daarmee de bestbetaalde club van Nederland", zo vertelt Van Dongen. "Bij PSV en FC Twente heb je ook dat soort contracten voor meiden die dus full-time minimunloon vangen."

Dat is al niet om over naar huis te schrijven, maar voor vele vrouwen in de Eredivisie is het loon nog lager. "Er is een hele grote groep die voor een werkweek van twintig uur het minimumloon ontvangen. Daarnaast is er nog een overgrote groep, uit het rechterrijtje, die doen het allemaal voor een onkostenvergoeding."

In de topcompetities is het beter geregeld voor de vrouwen, zo vertelt Van Dongen. "In Engeland, Frankrijk en Spanje gaan ze richting de half miljoen per jaar, maar dat zijn wel de topverdieners. Je kan niet voor vijf dagen in de week trainen en nul euro in de maand verdienen", is de conclusie van de presentatrice, die tevens de zus is van voetbalster Merel van Dongen.