De druk op Feyenoord-coach Robin van Persie is er na het 1-1 gelijkspel tegen FC Twente niet minder op geworden. De Rotterdammers begonnen geweldig aan het seizoen, maar de afgelopen weken werd de ene na de andere nederlaag geleden. Dat betekent dat ook de positie van Van Persie ter discussie komt te staan en dat zorgde zondag voor wat ongemak in Studio Voetbal door uitspraken van Pierre van Hooijdonk.

Feyenoord haalde uit de eerste negen speelrondes maar liefst 25 punten, maar sindsdien is het kommer en kwel. De ploeg van Van Persie haalde slechs tien punten uit de acht duels die daarop volgden en staan daardoor al elf punten achter op koploper PSV. Daarbij is Feyenoord in de beker al uitgeschakeld en in de Europa League zo goed als klaar is.

Ook in Studio Voetbal kwam de positie van Van Persie ter sprake en Van Hooijdonk liet zich ook over de situatie uit: "Feyenoord is erbij gebaat dat het project Van Persie slaagt. Dat hij meer tijd gaat krijgen, snap ik. Dat gaat gepaard met de status die hij heeft.'"

Vervolgens doet de analist een opvallende uitspraak: "Alleen, ik zie dan weer de lijnen zoals ze lopen, de bevriende media en analisten gaan het dan steken op de spelersgroep, de scouting, de technisch directeur en de performance-afdeling. Als je een groot netwerk hebt dan steunen mensen jou. Dat kan ook hier aan tafel zijn. Vertel je dan je eerlijke mening of heb je een belang?"

Van Hooijdonk houdt kaarten tegen de borst

Presentator Sjoerd van Ramshorst wil direct weten wie Van Hooijdonk bedoeld met de bevriende media en analisten, maar daar kijgt hij niet echt antwoord op: "Ik heb er zoveel voorbij zien komen. Daardoor krijgt hij extra tijd. Dat doen we bij een aantal topprofs, maar deden we niet bij Brian Priske, Francesco Fairoli en Roger Schmidt. Die werden met pek en veren én betere resultaten weggestuurd. Met Mark van Bommel bij PSV, John Heitinga bij Ajax en Robin bij Feyenoord komt er een magnetisch veld op gang die de heren extra tijd geeft. Is dat altijd eerlijk? Nee."

Als tafelgasten Wim Kieft en Arno Vermeulen aangeven dat ze niet snappen wat hij bedoelt, probeert Van Ramshorst na een aantal mislukte pogingen nog een keer om Van Hooijdonk wat namen te ontlokken, maar daar gaat de oud-spits niet op in: "Omdat het zo obvious is, normaal noem je de namen zelf al." "Bedoel je het AD?", vraagt de presentator. Van Hooijdonk: "Nee, maar iedereen weet het in de voetballerij en iedereen doet nu ineens: oh, oh, waar hebben we het over?"

Van Ramshorst geeft ondertussen niet op: "Jij komt ermee, dan kun je toch man en paard noemen?" "Dan zijn we even bezig", reageert de analist. "Je hoeft er maar één of twee te noemen", probeert de presentator het voor de laatste keer, maar als Van Hooijdonk weer niemand noemt, geeft hij zich gewonnen en snijdt hij een ander onderwerp aan.

