Feyenoord ligt uit de beker, staat elf punten achter op PSV in de competitie én moet alle zeilen bijzetten om nog door te gaan in de Europa League. Desondanks is Robin van Persie van mening dat er nog genoeg is om voor te spelen.

Feyenoord gaat er na de winterstop alles aan doen om minimaal als tweede te eindigen in de Eredivisie. "Het is heel belangrijk dat we ons voor de Champions League plaatsen", zei trainer Van Persie na het gelijkspel tegen FC Twente (1-1). De Rotterdammers kwamen goed weg, want de bezoekers waren heer en meester. Feyenoord maakte de wedstrijd ook nog eens af met tien man.

"We gingen voor de titel", erkende Van Persie. "Ik vind ook dat je dat moet uitspreken als trainer van Feyenoord. Maar met een achterstand van 11 punten op PSV is dat nu niet reëel. We hebben wel 5 punten meer dan de nummer 3", doelde hij op Ajax. "We hebben dus nog van alles om voor te spelen."

'Veel dingen gingen wél goed'

Feyenoord begon goed aan het seizoen, maar stelde de laatste weken zwaar teleur. De club won slechts drie van de laatste twaalf duels. "Het is niet goed dat we uit de KNVB-beker liggen en nagenoeg kansloos zijn in de Europa League", zei Van Persie. "Maar er zijn ook veel dingen goed gegaan. We hebben aan elkaar kunnen wennen. Het is nu zaak dat we zo fit en uitgerust mogelijk aan de tweede helft van het seizoen beginnen."

Van Persie zag Feyenoord slecht aan het duel met FC Twente beginnen. "Aanvallend en verdedigend leek het eigenlijk nergens op", zei hij. "Dankzij onze keeper kregen we maar één treffer tegen. Na rust zijn we nog meer risico gaan nemen. Ik heb genoten van hoe mijn spelers bleven strijden. Borges maakt een fantastische gelijkmaker. Ik dacht: nu gaan we door. Toen kreeg Valente rood en mochten we Wellenreuther weer een paar keer dankbaar zijn. Hij keepte fantastisch."

