Feyenoord en trainer Robin van Persie zijn nog dieper in de problemen na nieuw puntenverlies tegen FC Twente: 1-1. In de laatste vier wedstrijden werd nu drie keer verloren en één keer gelijkgespeeld.

De eerste helft was FC Twente heer en meester in De Kuip. Daan Rots maakte de openingstreffer, en Feyenoord had veel geluk dat het daar nog bij bleef. Een doelpunt van de Tukkers werd afgekeurd en Twente had er zo nog een of twee kunnen maken. Op een paar kleine kansjes na hadden de Rotterdammers niets te zeggen in het eigen stadion.

Aan het begin van de tweede helft kwam er echter een heel ander Feyenoord uit de kleedkamers. De ploeg van van Persie kantelde het hele wedstrijdbeeld en maakte na meerdere kansen eindelijk de gelijkmaker via Gonçalo Borges. Een minuut later al pakte Luciano Valente zijn tweede gele kaart en moest hij het veld verlaten. Ondanks de manmeersituatie kon Twente niks meer forceren en eindigde de wedstrijd dus in gelijkspel.

Enorme druk op Van Persie

Robin van Persie had de afgelopen tijd al veel te verduren gehad, bijvoorbeeld toen hij woedende fans te woord moest staan na het verlies tegen sc Heerenveen. Met nog meer puntenverlies zal dit nu niet minder worden De eerste helft was verder onder de maat en van Persie moet blij zijn dat zijn ploeg met tien man nog een punt heeft kunnen pakken. De vraag is nu hoe de trainer van Feyenoord zijn ploeg weer op de rails kan krijgen.

Slechte resultaten Feyenoord

Feyenoord heeft te maken met een redelijke vormdip. De Rotterdammers hebben van hun laatste tien wedstrijden maar twee gewonnen. Ze liggen sinds afgelopen week uit de beker en lijken in de Europa League ook gen kans meer te maken. Misschien komt de winterstop wel als geroepen, en kan in het nieuwe jaar in de competitie nog gestreden worden voor een eventuele eerste plek.

