Pep Guardiola en zijn vrouw Cristina Serra zitten midden in een scheiding. Ze hadden gehoopt dit in goede harmonie te laten verlopen, maar naar verluidt is de situatie verslechterd.

The Sun meldt dat de relatie van Guardiola met zijn vervreemde vrouw is verschoven van 'vriendelijk naar afstandelijk', terwijl ze midden in 'ingewikkelde onderhandelingen' zitten. De twee verwachten dat de details binnen enkele weken afgerond zullen zijn en dat de scheiding mogelijk al volgende maand officieel wordt gemaakt.

Geen weg meer terug

Spaanse journalisten Laura Fa en Lorena Vázquez, die als eersten het nieuws over de breuk brachten, benadrukken dat er geen weg terug meer is. “Het ondertekenen van de scheiding staat op het punt te gebeuren. Het is duidelijk dat hun relatie op emotioneel vlak ten einde is gekomen", aldus Fa.

"De relatie is niet langer vriendelijk, maar afstandelijk geworden. We zeggen niet dat er spanningen zijn, maar de breuk heeft duidelijk een volgende fase bereikt", voegt Vázquez eraan toe.

Dertig jaar samen

Guardiola en Serra zijn al dertig jaar samen en trouwden in 2014. Aan het lange samenzijn komt nu dus naar alle waarschijnlijkheid snel een einde. Het liep al langere tijd niet lekker tussen de twee. Dit kwam door de uiteenlopende levensstijlen. Het lukte Serra niet om te settelen in Manchester en keerde vijf jaar geleden terug naar Barcelona om zich te focussen op haar kledingmerk.

Terwijl zij terugkeerde naar Spanje, verlengde Guardiola zijn contract bij Manchester City tot 2027. Naar verluidt was dit de druppel voor zijn vrouw. Serra had liever gezien dat haar man meer tijd aan het gezin zou besteden, mogelijk als bondscoach of tijdens een sabbatical.

De Spaanse coach probeerde het huwelijk nog te redden. Hij paste zijn agenda aan om vaker in Barcelona te zijn bij zijn vrouw. Dit bleek echter tevergeefs te zijn en de officiële scheiding lijkt een kwestie van tijd.

Zorgen

De huwelijksproblemen van Guardiola zijn al sinds januari een gespreksonderwerp. Daarnaast vielen deze samen met zijn slechtste periode als manager. En nu zijn er zorgen dat deze perikelen de start van het nieuwe seizoen zou kunnen overschaduwen. De Spaanse coach heeft al aangekondigd dat hij de club verlaat zodra zijn contract in 2027 afloopt, omdat hij naar eigen zeggen 'meer op zichzelf moet focussen'.