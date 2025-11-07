'Ajax denkt aan spraakmakende terugkeer Marc Overmars'

Tot februari 2022 was Marc Overmars directeur voetbalzaken bij Ajax. Vanwege grensoverschrijdend gedrag werd de ex-vleugelspeler ontslagen. Zo nu en dan klinkt de roep om een terugkeer. En nu Ajax wederom in een crisis zit, wordt die roep luider.

Donderdag besloot Ajax om trainer John Heitinga op straat te zetten. De ex-verdediger van de Amsterdamse club was bij vijftien duels de trainer. De score: vijfmaal winst, vijfmaal gelijk, vijfmaal verloren, plek vier in de Eredivisie en stijf onderaan in de Champions League.

Bronnen

Inmiddels is Overmars technisch directeur bij Royal Antwerp. De site Soccernews.nl sprak 'bronnen uit Antwerpen' en kreeg te horen dat Ajax een terugkeer van Overmars overweegt. Onhelder is of er al gesprekken gaande zijn tussen Ajax en Overmars.

In de voetbalpodcast van De Telegraaf gaat Ajax-volger Mike Verweij in op de situatie. " Hij heeft hartproblemen gehad en ook nog anderhalf jaar contract", aldus de clubwatcher. "Dus je hoort wel mensen zeggen: haal alsjeblieft Overmars terug. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Volgens mij werken er ook nog mensen die slachtoffer van hem zeggen te zijn geweest. Er zijn veel mensen die zeggen: nee, nooit meer. En daar valt natuurlijk ook wel iets voor te zeggen."

Marc Overmars en Erik ten Hag

Overmars vormde bij Ajax tussen 2018 en zijn vertrek een succesvol tandem met trainer Erik ten Hag. Na het ontslag van Heitinga werd door veel insiders Ten Hag als logische nieuwe trainer genoemd. Hij zit momenteel zonder job, nadat hij begin dit seizoen werd ontslagen door Bayer Leverkusen.

Soccernews stelt dat Ajax niet per se bezig is met het weer samenbrengen van die twee. Al is het wel zo dat als Overmars weer op zijn post zit, Ten Hag ook eerder geneigd zal zijn om Ajax te trainen.

