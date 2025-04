Ploeggenoten plagen Excelsior-voetballer (20) met het pronken in de 'Porsche van mijn pa'

Excelsior-middenvelder Cedric Hatenboer heeft een mooie carrière tegemoet. Op 20-jarige leeftijd is hij een vaste waarde bij de Rotterdammer en dwong hij eerder dit jaar een transfer naar Anderlecht af. Vanaf de eerste training van Excelsior had hij direct alle ogen zich gericht, al had dat niet met zijn voetbalkwaliteiten te maken.

Hatenboer kwam op de dag van zijn profcontract aanrijden in een dure Porsche. Het zorgde voor plagende opmerkingen bij zijn ploeggenoten, die zich vast afvroegen hoe goed dat profcontract dan wel niet was.

'Porsche van mijn vader'

"Je moet het hele verhaal kennen", vertelt Hatenboer in Het Nieuwsblad. "Ik reed eerst met een Fiat 500, maar mijn pa had een Porsche. Alleen moet hij voor zijn werk veel in het centrum van de stad zijn. Daar je Porsche parkeren: da's oncomfortabel. Een Fiat 500 is dan makkelijker. We ruilden dus van auto en ik rij nog altijd met die Porsche", verklaart hij.

Hatenboer gaat daar niet heel zuinig mee om. "Deze week raakte ik nog een uitstekende tak. Ik moet nog met mijn pa overleggen wie het gaat betalen. Ach: in het voetbal is er altijd commentaar. In mijn Fiat riepen ze dat het een vrouwenauto was. De mensen mogen denken wat ze willen."

Slechte kip

Daarnaast vertelde de middenvelder nog een opmerkelijk verhaal. Hij als jeugdspeler liefst acht maanden aan de kant door een bacterie. "Legionella-bacterie en twee parasieten in mijn darmen. Ik moet dat opgelopen hebben tijdens een jeugdtoernooi in Rusland waar ik slechte kip heb gegeten. Ik voelde het daarna tijdens een match tegen PSV. Geen energie meer. Naar mijn gevoel was ik dood. Ik was afgevallen, zag wat geel… Een zware antibioticakuur hielp me er weer bovenop."

