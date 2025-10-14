De spelers van Suriname hoopten afgelopen nacht goed te slapen, omdat de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Panama op het programma staat. De uitfans probeerden met luid kabaal de nachtrust van de spelers te verpesten, maar dat verliep even anders.

De fans van Panama verzamelden zich met harde muziek en fakkels voor het hotel waar de spelers van Suriname in slapen. De Surinaamse krant De Ware Tijd omschreef het als volgt: 'Het aantal decibellen passeerde de 100. Dit geluidsniveau wordt als erg luid gezien met mogelijke schade voor het menselijk gehoor.'

Maar Natio ging er uitstekend om. De spelers van bondscoach Stanley Menzo kwamen namelijk naar buiten om het feestje mee te vieren. Dat leverde prachtige beelden op. 'We dansten gewoon mee met de fans van Panama', schreef het officiële account van de nationale ploeg op Instagram. 'Alleen maar liefde en respect.'

Cruciale wedstrijd in WK-kwalificatie voor Natio

Suriname speelt woensdagochtend om 3 uur Nederlandse tijd in en tegen Panama. Een overwinning is cruciaal voor de WK-kwalificatie. Natio staat momenteel met vijf punten bovenaan in de groep, samen met Panama. Na het onderlinge zespuntenduel staan er in november nog twee duels op het programma.

De nummer één uit de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Voor de beste nummers twee uit alle poules staat er mogelijk nog een intercontinentale play-off op het programma.

Gelijkspel tegen Guatemala

Suriname speelde afgelopen vrijdag met 1-1 gelijk tegen Guatemala. Virgil Misidjan maakte in de 94e minuut de broodnodige gelijkmaker. Tjaronn Chery zit sinds ruim twee jaar weer in de selectie en speelde negentig minuten mee tegen Guatemala. Djavan Anderson en Djenairo Daniels maakten hun debuut voor de nationale ploeg.

