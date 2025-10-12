Nederland heeft plaatsing voor het WK nog altijd in eigen hand, maar Polen weigerde zondag om mee te werken aan een klein feestje voor de Oranje-spelers. Polen deed zelf 'wat het moest doen' in de uitwedstrijd bij Litouwen en mocht zelf al een beetje feestvieren.

Het Poolse voetbalelftal heeft met een zege op Litouwen stevig de tweede plaats in handen genomen in de groep van Nederland. De ploeg van bondscoach Jan Urban won in Kaunas met 2-0. Met 13 punten uit zes wedstrijden heeft Polen 3 punten minder dan het Nederlands elftal, dat eerder zondag met 4-0 Finland opzij zette en een imposant doelsaldo heeft. Oranje staat op +19, terwijl Polen nu op +6 staat. Dertien goals verschil dus.

Litouwen - Polen

Polen zette het overwicht na een kwartier om in de eerste goal. Sebastian Szymanski swingde de bal uit een hoekschop rechtstreeks in het doel van de Litouwse keeper Tomas Svedkauskas. Szymanski, oud-Feyenoorder, stond ook aan de basis van de 2-0 in de 64e minuut. Hij gaf de voorzet waaruit spits Robert Lewandowski met een rake kopbal voor zijn 87e interlandgoal tekende. Litouwen bleef door de nederlaag op de vierde plaats staan in de poule met 3 punten.

Laatste duels

Oranje kan zich volgende maand tijdens het uitduel met Polen als groepswinnaar kwalificeren voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Wordt het duel gewonnen, dan kan er niks meer mis. Bij een gelijkspel kan Polen alleen nog via een wonder over Nederland heen. Alleen bij een nederlaag in Polen wordt het thuisduel met Litouwen nog 'spannend'. Al zal Polen dan thuis tegen Malta flink uit moeten halen om het doelsaldo goed te maken bij een nederlaag van Nederland in de Johan Cruijff Arena.

Klein feestje Polen

Polen kon na de zege op Litouwen zelf een feestje vieren met de meegereisde aanhang. De nederlaag van Finland tegen Nederland en de eigen overwinning in Litouwen betekende dat Polen officieus zeker is van de top-2 in Groep G. Een eventuele plek achter Nederland levert ook nog een play-off plek met andere nummers 2 van de poules op. Polen kan dat nauwelijks meer ontgaan.

Andere poules

Denemarken heeft met een overtuigende zege de koppositie heroverd in groep C van de WK-kwalificatie. De Denen wonnen in Kopenhagen met 3-1 van Griekenland en kwamen op 10 punten uit vier wedstrijden. Dat zijn er evenveel als Schotland, maar Denemarken heeft een veel beter doelsaldo. De Schotten versloegen eerder zondag in Glasgow Belarus met 2-1.

Kroatië kwam ook dichter bij kwalificatie voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico door in Varazdin met 3-0 te winnen van Gibraltar en de koppositie in groep L te verstevigen. Toni Fruk, Lukas Susic en Martin Erlic scoorden voor de Kroaten, die op 16 punten uit zes wedstrijden kwamen en 3 punten uitliepen op Tsjechië, dat vrij verrassend met 2-1 verloor van Faeröer.

Alles over WK-kwalificatie

