Het WK kan Nederland haast niet meer ontgaan: dat is de eerste en duidelijkste conclusie die gesteld kan worden na de voorlaatste interlandperiode van 2025. Een andere conclusie die getrokken kan worden is dat het middenveld vol sterren van Oranje misschien niet de beste combinatie is. De roulaties van bondscoach Ronald Koeman pakten deze week geweldig uit.

Een totaal ander Nederlands elftal stond op het veld in de Johan Cruijff ArenA tegen Finland. Dan wordt er niet gedoeld op de selectie, maar op de inzet, het samenspel en de vrijheid waarmee Oranje speelde. Een totaal andere wereld dan de afgelopen drie interlands tegen Malta en daarvoor Litouwen en Polen.

De Jong - Gravenberch - Reijnders

En dat terwijl Koeman brak met het droommiddenveld dat iedereen voor ogen heeft bij Oranje: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Los van elkaar stuk voor stuk geweldige spelers, maar met zijn drieën in de basis niet complementair aan elkaar.

Gravenberch speelt het liefst op de plek van Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders op zijn beurt weer liever op de plek van Gravenberch. Zo mist er één echte nummer 10 en die had Koeman tegen Finland wel gevonden: Justin Kluivert. Een creatieve aanvallende middenvelder die de beslissende pass op zoekt.

Depay droomt over nummer 10

Na afloop memoreerde Memphis Depay aan Wesley Sneijder als nummer 10. "Iemand zoals Sneijder zie je bijna niet meer. Dat is af en toe een gemis; zulke tienen", zei hij. Daarmee snijdt hij precies aan wat Nederland miste tegen landen als Malta en Litouwen. Zo'n nummer 10 die continu voor dat ene steekpassje zoekt, of weleens voor eigen succes gaat. Kluivert liet zien zo'n speler te zijn. Reijnders komt bij City wel in die positie, maar doet dat vanuit een box-to-box-rol.

Rouleren

Koeman durft steeds vaker te rouleren en doet dat ook steeds vaker met succes. Zo ook op de rechtsbuitenpositie waar hij Donyell Malen, maker van de 1-0, de voorkeur gaf boven Jeremie Frimpong. Hij lijkt op die plek per wedstrijd te bepalen wie er mag gaan staan. Op het middenveld lijkt Frenkie de Jong de enige constante factor te zijn; wie de andere twee zullen worden, zal Koeman vermoedelijk óók per wedstrijd gaan bekijken.

Dat Koeman naar een echte, rotsvaste WK-opstelling van 11 namen toe werkt, valt dus nog niet te zien. Daar zijn nog wat tests voor nodig. Mede omdat Oranje nog geen echte grote tegenstander heeft getroffen deze kwalificatie. Daar klaagde Koeman ook over op de persconferentie. Hij vermoedde in maart wel wat grote tegenstanders te treffen ter voorbereiding. Daar zal hij zijn laatste knopen moeten doorhakken. Maar dat het middenveld, dat ooit zo felbegeerd was, meer open ligt dan ooit, is wel duidelijk.