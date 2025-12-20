Lucas Jetten, het neefje van politicus Rob Jetten, zit zaterdagavond bij de wedstrijdselectie van Ajax. De achttienjarige verdediger annex middenvelder speelt sinds 2015 in de jeugdopleiding van Ajax.

Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij NEC in Nijmegen. Een spannend duel, want de twee ploegen gaan nek aan nek in de Eredivisie. Ajax staat momenteel derde met 29 punten. NEC staat vierde met slechts een punt minder. Als de thuisploeg wint, streeft het Ajax dus vlak voor de winterstop voorbij op de ranglijst van de Eredivisie.

'Doet het echt geweldig daar'

Politicus Jetten onthulde zaterdagmiddag in het Glazen Huis van 3FM dat zijn neefje bij de wedstrijdselectie zit. De leider van D66 zal zelf op de tribune in Nijmegen plaatsnemen in de hoop zijn neefje te zien debuteren. "Normaal gesproken speelt hij bij Jong Ajax, maar hij doet het echt geweldig daar. Volgens Louis van Gaal is hij één van de grootste talenten van de club", aldus Jetten. "Ik hoop stiekem ook dat hij vanavond in actie komt." In de jeugd van Ajax sloeg hij een lichting over.

Linksbackpositie

Het is de eerste keer dat de achttienjarige Jetten bij de wedstrijdselectie van Ajax 1 zit. Dit seizoen maakt hij voornamelijk minuten bij Jong, al was hij ook actief voor Ajax Onder 18. In het eerste elftal van Ajax zijn Owen Wijndal en Lucas Rosa naast Jetten de andere opties voor Fred Grim op de linksbackpositie. Al kan Youri Baas ook op die positie uit de voeten.

De verdediger is geadopteerd en werd geboren in Natalspruit in Zuid Afrika. Qua uiterlijk lijkt hij dan ook niet op de D66-politicus. In 2020 bracht hij samen met de Ajax Foundation een bezoek aan zijn geboorteland.

