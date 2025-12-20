De Eredivisie-kraker tussen NEC en Ajax werd een duel dat bol stond van de merkwaardige momenten. Het duel eindigde in een 2-2 gelijkspel, maar daar baalt vooral Ajax van. De ploeg van Fred Grim speelde ruim een half uur met een overtal, maar wist de wedstrijd niet naar zich toe te trekken.

NEC zit vol vertrouwen en dat bleek al na drie minuten. Ajax-doelman Vitezslav Jaros redde in eerste instantie nog tweemaal op weergaloze wijze, maar de derde poging was alsnog raak. Vanaf de achterlijn schoot Bryan Linssen de bal via de Tsjechische doelman in het doel. Jaros dacht ermee weg te komen, maar na een VAR-ingreep bleek dat de bal over de lijn was: 1-0.

NEC ontsnapt aan rode kaart

Doelpuntenmaker Linssen bracht zijn ploeg echter ook bijna in de problemen. De 35-jarige spits kwam bij een harde tackle op de enkel van Ajax-verdediger Ko Itakura terecht, waarna de VAR op de lijn kwam bij scheidsrechter Allard Lindhout. De arbiter oordeelde echter dat een gele prent voldoende was, waardoor het gewoon elf tegen elf bleef.

Enorme dreunen voor NEC

Ajax kwam in het eerste bedrijf nauwelijks in gevaar, maar op slag van rust maakte de bezoekers tóch gelijk tegen NEC. Een mooie dieptepass over de rechterkant kwam bij Anton Gaaei in de voeten, waarna de Deen 'm uitstekend breed legde op zijn landgenoot Kasper Dolberg. De vrijstaande spits schoof de bal eenvoudig langs Gonzalo Crettaz in het doel: 1-1.

Slechts zes minuten later was het wéér raak na een flinke ketser van NEC'er Philippe Sandler. De centrale verdediger staat bekend om zijn voetballende vermogen, maar overschatte zijn eigen kwaliteiten eventjes bij het uitkappen van Youri Regeer. De middenvelder van Ajax pakte de bal makkelijk af, waarna hij 'm op de meegelopen Godts aflegde: 1-2.

Geweldige start van tweede helft voor NEC

NEC kreeg aan het einde van de eerste helft een flinke knauw te verwerken, maar daar was bij het begin van het tweede bedrijf niets van te merken. Al binnen twee minuten lag de bal weer in het netje voor NEC. Sami Ouaissa dribbelde Lucas Rosa voorbij alsof hij er niet stond en krulde de bal in de verre hoek: 2-2.

De doelpuntenmaker kwam daarna in negatieve zin in beeld. Ouaissa belandde tijdens een actie om de bal terug te pakken ongelukkig op het scheenbeen van Davy Klaassen. Scheidsrechter Lindhout stond er bovenop om de situatie te beoordelen. Hij was resoluut in zijn beoordeling, want hij greep meteen naar zijn achterzak om de NEC'er met een rode kaart van het veld te sturen.

i De charge van Sami Ouaissa. ©Screenshot ESPN.

Spannende eindfase

Nadat Ajax met een overtal kwam te staan, wilde de ploeg van Fred Grim er alles aan doen om de drie punten mee naar Amsterdam te nemen. Godts, Rayane Bounida en Gaaei legden NEC-goalie Crettaz flink het vuur aan de schenen, maar de Spanjaard voorkwam een voorsprong voor Ajax meermaals op knappe wijze. De Nijmegenaren bleven met tien man echter ook vol voor de zege spelen en was daar dichtbij via Darko Nejasmic. Zijn poging werd echter gepareerd door Jaros.

Uiteindelijk kwamen beide ploegen niet meer tot scoren. Vooral de Amsterdammers balen van het resultaat, want de ploeg van Grim had liefst een half uur een overtal. Bovendien kwam Ajax bij een overwinning op twee punten van aartsrivaal Feyenoord, die nog een wedstrijd tegen FC Twente tegoed hebben. Ze moeten echter genoegen nemen met een punt, maar behouden daardoor wel de derde plek ten koste van NEC.

Schreuder in beeld bij Ajax?

NEC-coach Schreuder maakt al maanden indruk in Nijmegen. Met aantrekkelijk, aanvallend voetbal heeft hij NEC naar de subtop geleid en de topper tegen Ajax was opnieuw een kans om zijn reputatie te onderstrepen. De trainer liet voorafgaand aan dit duel weten ooit wel in Amsterdam te willen werken, net als zijn broer deed. Ajax lijkt voor het nieuwe seizoen op zoek naar een nieuwe trainer, waardoor een telefoontje richting Nijmegen straks geen gekke gedachte zou zijn.

