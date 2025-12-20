Ajax is op zoek naar een opvolger voor technisch directeur Alex Kroes en voerde al meerdere gesprekken met Jordi Cruijff en Maxwell. Zaterdagochtend kwam naar buiten dat de zoon van voetballegende Johan zou twijfelen, maar volgens ESPN is men het intern vooral niet met elkaar eens. "Er is geen unanimiteit over wie het moet worden."

Al een maand lang worden gesprekken gevoerd tussen beide partijen, maar er is nog steeds geen duidelijkheid. "De aarzeling lijkt eerder bij Cruijff te liggen dan bij Ajax", meldde Het Parool. "De 51-jarige Cruijff zou pas in februari willen beginnen, na de winterse transferperiode. Dan kan hij immers niet worden geassocieerd met het huidige seizoen en begint hij met een schone lei."

'Unanimiteit binnen Ajax'

Ajax is op zoek naar een opvolger voor Alex Kroes, die zijn positie in november ter beschikking stelde na het ontslag van trainer John Heitinga. De Amsterdammers waren de afgelopen periode in gesprek met een drietal kandidaten, maar inmiddels is duidelijk geworden dat het tussen Jordi Cruijff en Maxwell gaat. Dat meldt Ajax-watcher Christian Willaert van ESPN. "Er is nog géén witte rook, maar we weten dat Jordi Cruijff op pole position staat. Maar er is geen unanimiteit over wie het moet worden. Met name Marijn Beuker heeft een voorkeur voor Maxwell", stelt Willaert.

"Beuker is voorlopig de man die aan de touwtjes trekt en gedekt wordt door Louis van Gaal in de raad van commissarissen. Beuker wil dat zo houden, maar Cruijff is iemand die zijn stempel wil drukken. Er zijn allerlei vervolggesprekken geweest, maar tot het begin van deze week is Beuker daar niet bij betrokken. Cruijff moet het ook maar willen en tevreden zijn over de taakverdeling. Als dat zo is, moet Ajax gaan kiezen", gaat hij verder.

Belangrijke rol voor Louis van Gaal

De verslaggever van de voetbalzender laat vervolgens weten dat er een belangrijke rol is weggelegd voor ex-toptrainer en huidig adviseur Louis van Gaal. Het is momenteel kijken naar hem. Ajax is ver, maar de laatste knoop moet worden doorgehakt. Dat is ook de lastigste."

Leegloop bij Ajax

Kroes is niet de enige die vertrekt. Onlangs nam ook hoofdscout Kelvin de Lang afscheid van de Amsterdamse club. Hij vertrekt per 1 januari. Het wordt dus een drukke winterstop voor Ajax. Er moeten niet alleen nieuwe spelers worden gehaald, maar er moeten ook een trainer en een technisch directeur worden aangesteld. Bovendien moet de club dus op zoek naar een nieuwe hoofdscout, terwijl ook de vacature die ontstaat door het vertrek van rvc-man Danny Blind nog openstaat. Een flinke klus voor algemeen directeur Menno Geelen.

