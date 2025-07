De politie in Parijs zet zich schrap voor gigantische rellen. Nadat er complete chaos uitbrak toen PSG de Champions League-finale won, bestaat de angst dat er opnieuw rellen zullen uitbreken na de WK-finale tussen Paris Saint-Germain en Chelsea.

De politie in de Franse hoofdstad is in opperste staat van paraatheid voor de WK-finale tussen Paris Saint-Germain en Chelsea. Er zijn 11.500 agenten gemobiliseerd om mogelijke ongeregeldheden door supporters in de kiem te smoren.

Volgens de Parijse politiebaas Laurent Nunez zullen de ordehandhavers de situatie nauwlettend in de gaten houden tijdens de finale, die zondag om 21.00 uur in de Verenigde Staten wordt gespeeld. Daarnaast is de daaropvolgende de viering van de Franse nationale feestdag. Extra grote kans op chaos dus.

Voorbereidingen

Naast dat de politie is gemobiliseerd, zijn er ook al andere voorbereidingen getroffen. Volgens DPA zijn er al zo'n tweeduizend vuurwerkbommen in beslag genomen tijdens 300 politie-invallen. Twaalf supporters zijn gearresteerd.

De politie in Parijs heeft een verbod uitgevaardigd op fanzones en grote mensenmassa's op één plek. Deze maatregelen worden dus getroffen vanwege de rellen die plaatsvonden na de Champions League-overwinning van PSG.

Complete chaos

Het liep die avond namelijk compleet uit de hand in Frankrijk. Er werden 426 mensen aangehouden. Twee mensen kwamen om het leven en 192 anderen raakten gewond tijdens de uit de hand gelopen 'feestelijkheden.'

Het overgrote deel van de arrestaties vond plaats in Parijs, met in totaal 417 mensen aangehouden. In de hoofdstad kwam een 20-jarige vrouw om het leven nadat ze op haar scooter werd aangereden door een auto met feestvierende voetbalfans, zo meldde tv-zender TF1. Daarnaast vonden er plunderingen plaats in diverse winkels.

In Dax, in het zuidwesten van Frankrijk, kwam een 17-jarige jongen om het leven nadat een ruzie uitbrak onder feestvierders, zo meldde de krant Sud Ouest. In Grenoble raakten vier personen gewond toen een auto op een menigte inreed. De bestuurder werd gearresteerd, al zou het volgens de eerste berichten niet om opzet gaan. In Alençon, zo'n 200 kilometer ten westen van Parijs, verloor een bestuurder de controle over zijn voertuig tijdens een auto-optocht en reed een gebouw binnen. Daarbij vielen geen gewonden.

Daarnaast raakten dertien agenten gewond tijdens de ongeregeldheden, van wie twaalf in Parijs. In Poitiers werd een politieauto beschoten. De agenten bleven ongedeerd en ontkwamen.

Bij het zien van deze cijfers van de bewuste avond is het eigenlijk alleen maar logisch dat de politie in Parijs zich schrap zet voor zondagavond.