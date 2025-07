De revolutie bij Real Madrid onder de nieuwe trainer Xabi Alonso is niet bepaald soepel begonnen. Op het WK voor clubs werd de recordkampioen van de Champions League er met 4-0 afgepoetst door Paris Saint-Germain. Na afloop trekt Xabi Alonso harde conclusies.

De weinig overtuigende prestaties van Real Madrid tijdens het WK voor clubs resulteerden in een zware nederlaag in de halve finale tegen PSG. Dit zorgde voor de woede van de nieuwe trainer Xabi Alonso, die nu een grote schoonmaak in de kleedkamer gaat houden.

Paris Saint-Germain vernedert oud-sterspeler Kylian Mbappé en bereikt finale WK voor clubs Paris Saint-Germain heeft woensdag de finale van het WK voor clubteams bereikt. De ploeg van trainer Luis Enrique won overtuigend van Real Madrid, waar voormalig PSG-ster Kylian Mbappé in de basis stond. Het werd 4-0.

Spoedvergadering

Volgens de Spaanse media was Alonso zo woedend dat hij een spoedvergadering organiseerde met de spelers en voorzitter Florentino Pérez, aan wie hij versterkingen eiste. Bovendien stelde hij een lijst op met spelers waarmee hij niet verder wil.

Toptrainer Carlo Ancelotti hoort celstraf, maar ontloopt hem dankzij dezelfde reden als Lionel Messi Toptrainer Carlo Ancelotti is woensdag in Spanje veroordeeld tot een jaar celstraf vanwege belastingfraude uit 2014. Dat gebeurde in zijn tijd bij Real Madrid. De huidige bondscoach van Brazilië hoeft echter niet de gevangenis in door een Spaanse regel.

Na Luka Modric, wiens contract afliep en die naar Milaan vertrekt, en Lucas Vázquez, met wie al een vertrek was overeengekomen na het aflopen van hun contracten, staan nu ook Rodrygo Goes, Dani Ceballos en Brahim Díaz op de nominatie om te vertrekken. Alonso zou tegen de voorzitter hebben gezegd dat ze allemaal mogen vertrekken bij een goed bod, maar daar blijft het niet bij.

Rodrygo botst met Alonso

De gespannen sfeer binnen de ploeg is duidelijk merkbaar. Rodrygo, die de laatste tijd al ontevreden was onder Carlo Ancelotti, kreeg niet de speelminuten die hij ambieerde. De Braziliaan, die alleen in de eerste groepswedstrijd tegen Al Hilal (1-1) in actie kwam, zou zelfs al een aanvaring hebben gehad met de trainer, waarna hij praktisch niet meer speelde.

Topvoetballer Kylian Mbappé zorgt voor verbazing met bizarre Instagram-post: 'Dit is niet echt' Real Madrid-spits Kylian Mbappé deelde na de gewonnen wedstrijd tegen Borussia Dortmund enkele foto's op zijn Instagram. Eén foto deed echter de nodige wenkbrauwen fronsen. Het leek er namelijk op dat het beeld op een nogal knullige manier was bewerkt.

Alonso rekent niet op hem, net zoals op Díaz en Ceballos, die een belangrijke rol speelden in de rotatie van de vorige trainer. Het zijn roerige tijden in Madrid…

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.