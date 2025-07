Manchester City-trainer Pep Guardiola geniet na het WK voor clubs van zijn welverdiende vakantie. Daarbij bracht hij een bezoekje aan het concert van de welbekende band Oasis. Zij hadden nog een mooi erbetoon voor de Spanjaard in petto, al was niet iedereen in het publiek daar blij mee.

Voor Guardiola en City was het een bewogen seizoen. Er werd Champions League-voetbal veiliggesteld, maar echte potten werden er niet gebroken. Ook niet in het WK voor clubs, waar de Engelsen verloren van Al-Hilal. In de achtste finales waren de Saoedi's met 3-4 te sterk voor de mannen in het lichtblauw.

Al-Hilal zorgt voor grote verrassing op WK voor clubs na bizarre verlenging tegen Manchester City De Saudische voetbalclub Al-Hilal heeft voor een grote verrassing gezorgd op het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Het team van coach Simone Inzaghi heeft Manchester City uitgeschakeld met 4-3.

Vakantie

Sinds dat duel, dat gespeeld werd op 1 juli, kunnen de Citizens genieten van hun welverdiende vakantie, voordat het nieuwe seizoen alweer snel voor de deur staat. Guardiola besloot daarom een concert te bezoeken in Manchester van Oasis, een band van twee broers die sinds 2009 niet meer samen live had opgetreden.

De broer Liam en Noel Gallagher zagen tijdens hun optreden in thuisstad Manchester dat Guardiola, die een shirt van Manchester City droeg, in het publiek stond. Daarop besloten zij, beiden fan van de club waar de Spanjaard sinds 2016 aan het roer staat, hem te eren. "Het volgende nummer dragen wij op aan de beste manager aller tijden. De enige echte Pep Guardiola", zo was te horen.

Topvoetballer Erling Haaland doet typische vakantie-activiteit tijdens tripje met jeugdliefde Erling Haaland was met Manchester City actief op het WK voor clubteams, maar na de uitschakeling tegen Al Hilal is het nu tijd voor ontspanning. Met zijn vriendin Isabelle Haugseng Johansen brengt hij zijn vakantie door op Ibiza

Gefluit en boegeroep

Niet iedereen, waarschijnlijk fans van Manchester United in het publiek, waren blij met dit eerbetoon. Er klonk boegeroep en gefluit, maar daar hadden de broers van Oasis maling aan. "Wie zijn jullie f*cking aan het uitfluiten", vroegen zij zich af.

Ook Guardiola zelf had er geen moeite mee. Op een filmpje in de Instagram Story van dochterlief Maria Guardiola is te zien hoe haar vader geniet van het concert van Oasis.

Nederlanders

Bij Manchester City staan momenteel twee Nederlanders onder contract. Nathan Aké speelt al een aantal jaar voor Guardiola, maar deze zomer kwam daar een landgenoot bij. Tijjani Reijnders werd voor maar liefst 55 miljoen euro overgenomen van AC Milan. Op het WK voor clubs speelde hij al mee bij zijn nieuwe club.