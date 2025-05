Politie zat achter Nederlandse trainer aan na bijzonder cadeau bij kampioenschap

Peter Bosz kreeg een shirt van de fans met zijn eigen gezicht erop. Hij had een dikke sigaar in zijn mond en vond 'zichzelf er beter uitzien dan in het echt'. Het is een bijzonder cadeau geweest, maar het kan absoluut nog gekker. Robert Maaskant vertelt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine over een wel héél bijzonder cadeau dat hij kreeg bij het kampioenschap in Polen.

Robert Maaskant maakte bijzondere taferelen mee in Polen toen hij kampioen werd met Wisla Krakow. Hij kreeg, net als Peter Bosz, de welbekende bierdouche. Maar niet voordat ze zijn overhemd kapot hadden getrokken. "Ik kreeg ook een sigaar in mijn mond. Dat zijn wel momenten die je voor het leven bijblijven", vertelt hij in de podcast. En die sigaar, dat zou hem later nog duur komen te staan.

Cadeau

Eerst even terug naar het veld, vlak na het laatste fluitsignaal bij het kampioenschap. Maaskant vertelt dat hij een bijzonder, en wel héél Nederlands, cadeau kreeg. "Ik kreeg een fiets van mijn spelers", vertelt hij lachend. "Een Rower in het Pools. Dat was het kampioenschapscadeau. Die heb ik nog steeds liggen, Mister Polski."

De spelersgroep had die voor hem gekocht, en brachten die op een bijzondere wijze. "Ze kwamen zo aangefietst met dat ding in het stadion. Toen ben ik met mijn aanvoerder achterop een ereronde gaan fietsen door het stadion." Dat moet een bijzonder beeld zijn geweest.

i Robert Maaskant als een kind zo blij met zijn fiets©Pro Shots

Sigaartje

Dan terug naar de sigaren, het is een traditie geworden van de trainer. "Als er aan het einde iets te vieren valt, gef ik mijn staf een doosje sigaren en dan roken we er één. Ik rook verder niet, en drink ook niet, maar dan mag dat even." Maar één ding was hij vergeten in Polen. De politie belde.

"Ik stond daar met een sigaar en een sjaal om op het veld en toen kwam mijn teammanager naar me toe. Robert, de sigaar moet uit, vertelde hij. Er was gebeld vanuit Warschau, de politie had mij met een sigaar gezien en je mag niet roken in een stadion. Krakow en Warschau, dat is een beetje als Feyenoord en Ajax, dus de druiven waren daar nogal zuur dat wij kampioen waren geworden. Ik heb dat sigaartje natuurlijk heerlijk, lekker opgerookt."

