Bierdouche Peter Bosz kostte PSV-spelers 'extra veel moeite': 'Als je de situatie op Het Kasteel kent...'

Het was een dolle boel zondagmiddag in Rotterdam, toen PSV voor de tweede keer op rij kampioen was geworden van Nederland. En bij een kampioenschap hoort een bierdouche voor de trainer. Maar gezien de indeling van het stadion van Sparta, was dat nog niet zo eenvoudig...

De spelers moesten het nodige voorbereidende werk treffen voordat zij Peter Bosz de bierdouche konden geven die hij verdiende. Gehuld in een shirt dat de trainer van supporters had ontvangen, met een karikatuur van zichzelf erop, kreeg hij en gigantisch nat pak door al het bier.

Bierdouche

Terwijl hij keurig de pers te woord stond, kwam er een trein van spelers de zaal binnen gelopen. Een mannetje of zes sterk. Daar was behoorlijk wat voor nodig, legt Robert Maaskant uit in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Als je de situatie bij Sparta een beetje kent op Het Kasteel, dan weet je dat de perszaal aan de andere kant van Het Kasteel zit, in het moderne gebouw. Maar de spelersgroep zit daar beneden en de perszaal is vrijwel bovenin op de derde etage..."

'Met z'n allen in de lift gestaan'

Er zijn dan een paar opties om daar te komen, weet Maaskant. "Óf je pakt de lift, of je gaat met z'n allen de trap op, maar dan loop je door alle business-seats-houders. Heel druk! Dus die spelers hebben écht de moeite genomen om daar te komen. Die hebben eerst een vaas bier moeten halen, de champagne mee moeten nemen én dan hebben ze dus állemaal met elkaar in de lift gestaan", fantaseert de analist enthousiast. "Ik zou daar héél graag een camera op hebben gehad, dat moet fantastisch zijn geweest."

Maaskant ontving zelf ook ooit eens zo'n bierdouche, in Polen. "Ik kwam toen in de kleedkamer en eens speler scheurde ineens mijn blouse open en gooide allemaal champagne over mij heen. Ook propte hij een sigaar in mijn bek. Ja, dat zijn momenten... dat is nu 12 à 13 jaar geleden, dat blijft je je hele leven bij."

Voetbalvreugde

Die emoties zag hij ook bij Peter Bosz, woensdag al na de goal van Groningen tegen Ajax. "Je ziet dan de voetbalvreugde bij Peter Bosz, dat hij die echt uitstraalt. Dat is waarom je deze sport zo beleeft en waarom het de grootste sport van de wereld is. Die emotie, dat vond ik zo mooi om te zien. Dat is waar ik op let. Als je het zelf eens meegemaakt hebt, dan is dat onvergetelijk."

