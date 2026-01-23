Diego Costa en Antonio Conte zijn hele grote namen in de voetbalwereld. Maar soms gedragen ook wereldsterren zich een beetje klein. De topvoetballer en toptrainer liggen al vele jaren met elkaar overhoop en Costa gooit maar weer eens een scheut olie op het vuur.

In 2017 ontstond de ruzie tussen de in Brazilië geboren aanvaller Costa (die zich later liet naturaliseren tot Spanjaard) en Conte, nu de trainer van Napoli. Destijds was Conte zijn trainer bij Chelsea.

Crimineel

Conte vond dat Costa te weinig meer toevoegde aan de Londense club en stuurde een sms-bericht met de mededeling dat hij mocht ophoepelen. Costa zei daarover dat de club hem 'behandelde als een crimineel'. Costa was het namelijk niet eens met de afkoopsom die Chelsea vroeg voor de aanvaller. Atletico Madrid nam hem uiteindelijk begin 2018 over.

Altijd boos

In The Obi One Podcast zegt Costa: "Hij heeft iets in zich zitten wat niet normaal is. Waarom wilde hij niet gebruikmaken van een speler die de meeste goals maakte voor het team? Ook de directeur van Chelsea was het met me eens, dat zijn gedrag niet toelaatbaar was. Conte vertrouwt niemand en hij denkt dat hij alles weet. Zijn trainingen zijn niet te pruimen. Hij is altijd boos, zijn gezicht staat altijd op onweer."

Costa vervolgt: "Vermoedelijk is hij nooit intiem met zijn partner thuis, want hij is een verbitterde gast. Het is jammer, want ik was blij bij Chelsea. Ik wilde de club niet opzadelen met problemen. De spelers wilden dat ik zou terugkeren en niemand mocht Conte. Daarom bleef hij daar niet lang. De titels die hij won met Chelsea, die won hij met mij."

Hélène Hendriks

Presentatrice Hélène Hendriks vertelde onlangs in haar podcast een verhaal waarin Costa er niet zo goed uitkwam. "Hij is niet de meest gezellige voetballer", meent ze. Hendriks was namens Veronica in maart 2020 aanwezig bij de achtste finales van de Champions League tussen Liverpool en Atlético Madrid. Terwijl Nederland al in lockdown was wegens het coronavirus, zat het stadion daar nog vol.

😡 ‘HE’S A VERY BITTER GUY’



It’s fair to say Antonio Conte is NOT on Diego Costa’s Christmas card list. 👀



🧨💥 pic.twitter.com/L6evL19O8Z — The Obi One Podcast (@obionepodcast) January 22, 2026

Na de wedstrijd, die in 2-3 eindigde voor de Spanjaarden, nam Hendriks interviews af in de catacombe van Anfield. "Eerst sprak ik met Virgil van Dijk, daarna kwam Diego Costa. Weet je wat Costa deed? Hij kwam aangestapt en ging opzettelijk bij iedereen die er stond in het gezicht hoesten."