Poolse bondscoach gooit olie op het vuur in rel rond Robert Lewandowski: 'Dat wilde hij me laten zeggen'

Bondscoach Michal Probierz heeft scherp gereageerd op de uitspraken van topspits Robert Lewandowski, die had aangekondigd niet meer voor het Poolse nationale team uit te komen zolang Probierz aan het roer staat.

De coach onthulde dat hij de beslissing om de aanvoerdersband aan Piotr Zielinski te geven, nam nadat Lewandowski hem had laten weten dat hij niet beschikbaar was voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië. "Het moment en de plaats voor zo'n beslissing zijn altijd lastig. Zeker omdat Lewandowski een buitengewone, geweldige speler is. Maar ik vond dit het juiste moment voor een verandering."

Oranje-opponent ziet superster wegvallen: 'Ik stop zolang hij bondscoach is' Het is onrustig bij de Poolse nationale ploeg. Na een besluit van bondscoach Michal Probierz heeft superspits Robert Lewandowski per direct te stoppen met spelen voor zijn land. Dat kan weleens goed nieuws betekenen voor het Nederlands elftal.

Meerdere telefoontjes

De Poolse bondscoach onthulde aan de pers ook de achtergrond rond het telefoongesprek met de Barcelona-spits: "Er was geen andere optie. Nadat we om 20.45 uur in Finland aankwamen, heb ik Zielinski gesproken over de mogelijkheid om de aanvoerdersband te dragen. Om 21.16 uur heb ik Robert gebeld, kort gesproken en hem laten weten dat Zielinski de beste aanvoerder zou zijn op dit moment, omdat er iets moest veranderen."

'Dat wilde hij me laten zeggen'

Probierz vertelde verder dat hij de beslissing had meegedeeld aan Zielinski en Cezary Kulesza, de voorzitter van de Poolse voetbalbond. "Om 21.59 uur belde ik Robert Lewandowski terug, die me eerder had gebeld. Hij wilde me laten zeggen dat híj de aanvoerdersband had opgegeven." De spits probeerde dus de eer aan zichzelf te houden, iets waar de bondscoach geen oren naar had.

'Mijn keuze'

"Ik heb dat tegengesproken, want het was mijn keuze. Via social media vernam ik dat hij stopt als international. Ik wens hem veel succes, hij is een fantastische speler. Voor mij is het nationale team het allerbelangrijkste. Ik realiseer me dat ik een moeilijke beslissing heb genomen over een geweldige speler, maar het is een goede beslissing."

'Ik ben op niemand boos'

Lewandowski was aanvoerder van het nationale team sinds 2014, toen hij de band overnam van Jakub Blaszczykowski. Tot nu toe is er geen officiële reden gegeven voor de wisseling. In totaal speelde Lewandowski 93 wedstrijden als aanvoerder, een record in de geschiedenis van het Poolse nationale team. "Of er een weg terug is? Ik sta open voor een gesprek en ben op niemand boos. In voetbal of in het leven mag je je niet beledigd voelen."

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.